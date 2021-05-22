البث الحي
الأخبار

موسى أبو مرزوق: قصف المقاومة لتل أبيب جعل أمريكا تهرع للبحث عن هدنة (فيديو)

21/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202112:19 AM (مكة المكرمة)

كشف موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة حماس في الخارج، أن الحرب الأخيرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال تمثل لحظة مفصلية في الصراع مع “العدو”، ومتغيرا جديدا في الهزيمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الجمعة، أن إسرائيل بعدما فشلت في تحقيق أهدافها عبر سلاح الطيران واستهدافها للأحياء المدنية في غزة، أحجمت عن الدخول في حرب برية لأن قيادتها العسكرية كانت مقتنعة بأن النتيجة ستكون مشابهة لما حدث في حرب 2014، ولذلك طلب رئيس الوزرائ بنيامين نتنياهو من أمريكا الضغط لإنقاذ إسرائيل، عبر الهدنة العسكرية ووقف إطلاق النار.

وتابع إن “قصف صواريخ المقاومة لتل أبيب هي التي جعلت الإدارة الأمريكية تهرع للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للبحث عن هدنة بعدما قاطعته لشهور”، مبرزا في ذات السياق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في وقت سابق “أنه لو واجهت دولة عظمى ما واجهناه في الحرب لما صمدت”.

وكشف أبو مرزوق أن معركة غزة خلفت جملة من المتغيرات السياسية الجديدة أهمها تحقيق “وحدة سياسية غير مسبوقة بين جميع القوى السياسية والعسكرية الفلسطينية في الداخل والخارج، حتى أن قيادة فتح كانت تهتف خلال المظاهرات الشعبية لدعم صواريخ كتائب عز الدين القسام ومحمد الضيف”.

واعتبر أبو مرزوق أن “التسوية السياسية التي اعتمدتها القيادة الفلسطينية تحولت إلى خطة ضم إسرائيلية” تستوجب من جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية الدخول في إضرابات وعصيان مدني إلى حين استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وقال إن جميع العواصم العربية والإسلامية شهدت مظاهرات مؤيدة للحق الفلسطيني “لأن المعركة كانت مقدسة أساسها الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وخلص أبو مرزوق إلى أن “المقاومة الفلسطينية اليوم تقاتل من أجل العرب، لأن الأوضاع الحالية في العالم العربي والإسلامي، هي صناعة غربية حتى تبقى إسرائيل قوية “، مبرزا أن إسرائيل والحركة الصهيونية في العالم تعيش أزمة معقدة جراء قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

المصدر : الحزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

“قادرة على حمل 13 قنبلة”.. الكشف عن طائرة “غزة” المسيرة (صور)

طائرة مسيرة إيرانية أطلق عليها اسم &#34;غزة&#34; (مواقع التواصل الاجتماعي)

مؤيدون لفلسطين يغلقون شركة إسرائيلية لإنتاج المسيرات في بريطانيا (فيديو)

متظاهرون رفعوا العلم الفلسطيني على سطح شركة إسرائيلية لإنتاج المسيّرات (مواقع التواصل الاجتماعي)

جندي إسرائيلي يفرّ هاربا أمام فلسطينيين وسط باحات الأقصى (فيديو)

شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى واستهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني وقنابل الغاز (رويترز)

“الصحة العالمية” تكشف مفاجأة بشأن حصيلة وفيات كورونا المعلنة

حتى الجمعة تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 166 مليونا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و446 ألفا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: استعدادات مقاتلي كتائب القسام داخل الأنفاق خلال معركة “سيف القدس”

مقاتلو كتائب القسام داخل الأنفاق (كتائب القسام)

خالد مشعل: إسرائيل شاخت وانتهت والمعركة فرضت حقائق جديدة (فيديو)

رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل (الجزيرة مباشر)

نيويورك تايمز: هكذا فشلت إسرائيل في اغتيال محمد الضيف مرات عديدة

الضيف خلال رسالة له بثتها كتائب القسام أثناء العدوان الإسرائيلي عام 2014 (كتائب القسام)

أبو عبيدة يحذر إسرائيل: أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون (فيديو)

(الجزيرة)