غزة.. مشاهد جوية توثق حجم الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أظهرت مشاهد جوية، خاصة بوكالة الأناضول، حجم الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة على مدار 11 يوما.

وبينت المشاهد التي التقطت عبر طائرة مُسيّرة الدمار الكبير الذي لحق ببعض المناطق الفلسطينية وخاصة في شمال قطاع غزة، وفي محيط برج هنادي (غرب مدينة غزة)، والذي دمرته إسرائيل بالكامل.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، يسود الهدوء أرجاء قطاع غزة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة مصرية.

وخلّف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 10 مايو/أيار الجاري، خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات، والمنشآت السكنية والتجارية، والمؤسسات الحكومية، والأراضي الزراعية، في غزة.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 248 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً، و39 امرأة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

ودمر القصف 1335 منشأة سكنية تدميرا كليا أو جزئيا ولم تعد صالحة للسكن، فيما لحق بنحو 12 ألفا و886 منزلا أضرار متوسطة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة إن إعادة إعمار المساكن التي تضررت في المواجهة الأخيرة يحتاج لأكثر من 150 مليون دولار.

وقال “الإعلام الحكومي” إن آلة الحرب الإسرائيلية قصفت العديد من المزارع الحيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات، ونجم عن ذلك خسائر بأكثر من 24 مليون دولار.

فيما بلغت الخسائر التي لحقت بمنشآت اقتصادية وتجارية حوالي 40 مليون دولار، بما في ذلك المنطقة الصناعية التي استهدفت بالقصف ثلاث مرات، نتج عنها تدمير 13 مصنعا.

وقالت وزارة الزراعة بغزة إن الأضرار في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني كان يتضاعف بشكل يومي على مدى أيام العدوان الأحد عشر.

وطال القصف الإسرائيلي شوارع شبكات مياه وصرف صحي، وقدر مكتب الإعلام الحكومي بغزة الخسائر المباشرة في هذه القطاعات بنحو 27 مليون دولار.

وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فقد أفضت الهجمات الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني من مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس الوكالة، إما بسبب هدم بيوتهم، أو هرباً من القصف، فيما لجأ الآخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.