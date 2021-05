بعد حملة تطعيم واسعة.. هذا ما توصلت إليه تجربة بريطانية بشأن التجمعات الحاشدة

أكدت وزارة الصحة البريطانية، أن الفحوص أثبتت إصابة 15 شخصا فقط بفيروس كورونا من بين 60 ألف شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة.

كانت الحكومة البريطانية سمحت بتسعة تجمعات كبرى بدون فرض قيود الحد من انتشار كورونا في مايو/ أيار، في إطار اختبارات لتتمكن من السماح مجددا بالمناسبات الكبيرة هذا الصيف مع إجراءات مخففة ضد الوباء.

وسمحت بريطانيا بثلاث مباريات لكرة قدم في ملعب ويمبلي (21 ألف شخص) وبحفل توزيع جوائز بريت في صالة (4 آلاف شخص).

وسمحت إضافة إلى ذلك بحضور نهائي كأس العالم للبلياردو والعديد من المناسبات في ليفربول بما في ذلك حفلة حضرها 3 آلاف شخص ومهرجان للموسيقى، في إطار هذه الاختبارات.

