الكشف عن تفاصيل مكالمة “فظة” بين بايدن ونتنياهو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة، في حين نشرت شبكة (سي إن إن) تفاصيل مكالمة “فظة” له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونقلت سي إن إن، عن مصادر، أن صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ ينفد على نحو متزايد مع نتنياهو.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الرئيس بايدن حدد في هذه المكالمة موعدًا نهائيًا للتهدئة في الأراضي الفلسطينية، موضحا أنه يتوقع وقف إطلاق النار قريبًا.

وبحسب الشبكة، كانت المكالمة أكثر “مباشرة وصراحة” من أي من الاتصالات السابقة منذ أن تولى بايدن منصبه، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية والذي قال إن بايدن، الذي تعامل مع نتنياهو منذ عقود، لم يتراجع.

الفلسطينيون يحتفلون وخيبة أمل في #إسرائيل.. كيف اختلف المشهد بعد وقف اطلاق النار؟ https://t.co/4MqCaWxoeS — CNN بالعربية (@cnnarabic) May 22, 2021

ونقلت سي إن إن عن مصادر متعددة، أن بايدن أراد أن يأخذ نتنياهو تحذيره الصارم على محمل الجد، بالنظر إلى أنه انتظر أيامًا بهدوء لإيصال رسالته، وألا يتم تجاهله.

وقال شخص آخر أطلع على الأمر إن بايدن المحبط بشكل متزايد، تبنى لهجة مباشرة وحازمة في المكالمة، بحسب ما ذكرت الشبكة.

وقالت الشبكة إن بايدن أوضح لنتنياهو أن الضغط الدولي سيزداد إذا استمرت الحملة العسكرية، وأبلغ نتنياهو بالسياسات الجديدة المحيطة بإسرائيل من الديمقراطيين الأمريكيين.

وبحسب الشبكة، يشكل الصراع اختبارا مبكرا لعلاقة الرجلين، وهو ما لم يعطه بايدن الأولوية عند توليه منصب الرئاسة في الولايات المتحدة.

وكشفت أعمال العنف خلال الأيام القليلة الماضية عن ديناميكية سريعة التحول في الحزب الديمقراطي، إذ يشعر الأعضاء التقدميون بحرية انتقاد إسرائيل علانية وحتى أولئك الذين دعموا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دعوا إلى وقف إطلاق النار.

بايدن يقول إنه يصلي من أجل صمود الهدنة (رويترز)

صمود الهدنة

من ناحية أخرى قال بايدن إن الحزب الديمقراطي لا يزال يؤيد إسرائيل وإنه يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكد بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس الجمعة أن حل الدولتين هو العلاج الوحيد للصراع بين الطرفين، وتعهد بجمع حزمة كبيرة مع دول أخرى للمساهمة في إعادة بناء غزة.

وأوضح قائلا للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكوري الجنوبي “لن يتحقق السلام إلى أن تقول المنطقة صراحة إنها تعترف بحق إسرائيل في الوجود دولة يهودية مستقلة”.

وقال بايدن، إن المساعدات المخصصة للمنطقة ستقدم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ودعا إلى إنهاء الاشتباكات بين السكان من الطرفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن الفلسطينيين في الضفة الغربية ومساعدة سكان غزة.

وشدد بايدن على ضرورة المساواة في معاملة المواطنين الإسرائيليين سواء اليهود أو العرب، وقال “ينبغي للفلسطينيين أيضا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود”.

وأحجم بايدن عن الكشف عن تفاصيل مناقشاته مع نتنياهو لكنه أعرب عن بأن الأخير سيحافظ على وقف إطلاق النار.

وقال “أصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار، أصدق ما قاله نتنياهو لي، لم يخلف كلامه معي من قبل مطلقا”.