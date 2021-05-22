البث الحي
الأخبار|الكويت

الأوقاف الكويتية تحقق في اختفاء “سورة النساء” من طبعة جديدة للمصحف (فيديو)

القرآن الكريم (غيتي)
القرآن الكريم (غيتي)
22/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202109:21 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الأوقاف الكويتية في بيان إنها فتحت تحقيقا في واقعة تداول نسخة من المصحف الشريف خالية من سورة النساء في واقعة لافتة وغير مبررة وفق ناشطي مواقع التواصل.

وأشار بيان الوزارة عبر تويتر إلى أن عيسى الكندري وزير الأوقاف الكويتي كلَّف “الهيئة العامة للعناية بطباعة المصحف” بتقديم توضيح لملابسات هذه الواقعة، وتحديد المتسبب فيها، وأن الوزير أمهل الهيئة 3 أيام للرد، مع اعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية.

جاء ذلك بعد تداول الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتسآب” لنسخة من المصحف تخلو من الصفحات (74 – 105)، وهو الحيز الذي تشغله سورة النساء.

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل بعد تداول الخبر، وتساءل الناشطون عن دور الهيئات الرقابية المعنية، وعن مسوغات وقوع هذه الكارثة غير المغفورة لأصحابها.

والهيئة العامة للعناية بطباعة المصحف في الكويت هي الجهة المعنية بإصدار تصاريح طباعة المصحف الشريف.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مراقب فلسطين في الأمم المتحدة: لن نقبل بأمريكا راعيا وحيدا للسلام ومكاسب المقاومة تزيد من قوتنا (فيديو)

(الجزيرة)

صحفية عربية تروي لـ”نيويورك تايمز” قصة جدها الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي جميع منازله

الاحتلال الإسرائيلي يقصف برج الجلاء في غزة (غيتي)

أسرة مطوّر صواريخ المقاومة بعد استشهاده: لن يهنأ المحتل في بلدنا ونقول لإسرائيل “احفظي أسماء أبنائنا جيدًا” (فيديو)

البروفيسور جمال الزبدة أستاذ العلوم الهندسية والميكانيكا

الظهور الأول لقائد “حماس في غزة” بعد وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

ظهر قائد حركة &#34;حماس&#34; بغزة يحيى السنوار
الأكثر قراءة

غزة.. مشاهد جوية توثق حجم الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

(الجزيرة)

“يحمي مستقبله على حساب إسرائيل”.. حملة سياسية وإعلامية تتهم نتنياهو بالفشل العسكري والسياسي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه حملة سياسية وإعلامية بشأن مسؤوليته عن الهزيمة العسكرية في غزة

“خنساء فلسطين”: سجدت لله شكرا حينما تلقيت نبأ استشهاد ابني الثالث (فيديو)

خنساء فلسطين أم أحمد العابد في وداع ابنها الشهيد مصطفى (منصات التواصل)

كنز تستغله المقاومة لتطوير صواريخها.. شرطة غزة تعلن تحييد نحو 300 قذيفة إسرائيلية لم تنفجر (فيديو)

صواريخ المقاومة في غزة (الجزيرة)