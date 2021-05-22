الأوقاف الكويتية تحقق في اختفاء “سورة النساء” من طبعة جديدة للمصحف (فيديو)

قالت وزارة الأوقاف الكويتية في بيان إنها فتحت تحقيقا في واقعة تداول نسخة من المصحف الشريف خالية من سورة النساء في واقعة لافتة وغير مبررة وفق ناشطي مواقع التواصل.

وأشار بيان الوزارة عبر تويتر إلى أن عيسى الكندري وزير الأوقاف الكويتي كلَّف “الهيئة العامة للعناية بطباعة المصحف” بتقديم توضيح لملابسات هذه الواقعة، وتحديد المتسبب فيها، وأن الوزير أمهل الهيئة 3 أيام للرد، مع اعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية.

جاء ذلك بعد تداول الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتسآب” لنسخة من المصحف تخلو من الصفحات (74 – 105)، وهو الحيز الذي تشغله سورة النساء.

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل بعد تداول الخبر، وتساءل الناشطون عن دور الهيئات الرقابية المعنية، وعن مسوغات وقوع هذه الكارثة غير المغفورة لأصحابها.

انا تعبت صراحه هذا ايش احنا وين قاعدين اذا هم تقدمو بذي الخطوة الجريئة فان الخافي اعظم https://t.co/ItyMrS8qIN — 𝓜 (@iivihi) May 20, 2021

اطلعت على خدمات هيئة طباعة القرآن من خلال موقعها الرسمي،،

خدماتها يمكن لإدارة صغيرة بوزارة الأوقاف تقديمها وبكل سهولة،، ولكنه التخبط وسوء التخطيط والفساد،،#الكويت https://t.co/hKbSXGSuwl — م. محمد العثمان الراشد (@malrashed2020) May 20, 2021

والهيئة العامة للعناية بطباعة المصحف في الكويت هي الجهة المعنية بإصدار تصاريح طباعة المصحف الشريف.