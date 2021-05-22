الشيخ عكرمة صبري: اقتحامات الأقصى توقفت بفضل مقاومة المقدسيين (فيديو)

قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، إن الاقتحامات التي كان يقوم بها المستوطنون وأعضاء اليمين المتطرف الإسرائيلي توقفت منذ 20 رمضان الماضي، وهذا دليل على أن مقاومة المقدسيين ومن ورائهم جميع أبناء الشعب الفلسطيني كان لها الدورالحاسم في تغييرالمعادلات على الأرض وإلزام إسرئيل بمراجعة سياستها العنصرية.

وأضاف صبري في لقاء مع الجزيرة مباشر أن الاقتحامات العسكرية التي كان يقوم بها جيش الاحتلال لإرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف باءت بالفشل، لأن هبة المقدسيين كشفت للعالم أنه لا يمكن توحيد القدس حسبما يزعم ساسة إسرائيل وأن المقدسات الإسلامية لا يكمن انتهاكها.

وأكد صبري على أن الانتصار في هذه المعركة يمثل عنوانا جديدا لوحدة الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه ومكوناته، وأنه لا قيمة للحواجز الجغرافية والسياسية التي تفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشددا على أن الوضع العام في القدس والأراضي الفلسطينية اليوم يختلف كليا عما كان عليه من قبل.

وتابع: “إننا نشكر الجيل الثالث من الشعب الفسطيني الذي صمد في باب العامود ومنع مسيرة البيارق الإسرائيلية من الوصول إلى باب العامود أصلا”.

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الشعب الفلسطيني رجع إلى أصله وجذوره وكان جبهة واحدة أمام الاحتلال #غزة #فلسطين #القدس #ربيع_فلسطين pic.twitter.com/qfVsxL2p1s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 21, 2021

وأوضح صبري أن ما وقع فجر أمس والمسيرة التي نظمها المقدسيون بعد صلاة الجمعة تؤكد مرة أخرى أن الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين على وجه الخصوص مستعدون للدفاع عن مقدساتهم الإسلامية في القدس.

وكان عشرات آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، وبعد انتهاء الصلاة أدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء.