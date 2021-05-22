دعوا للنضال من أجل “فلسطين حرة”.. 250 فنانا أمريكيا يدينون دعم “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”

وقّع أكثر من 250 فنانا وناقدا وباحثا على رسالة تدين تورط أعضاء مجلس إدارة (متحف الفن الحديث الأمريكي) بشكل مباشر في دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتحمل الرسالة التي وقعها الفنانون عنوان (فلسطين حرة- اضراب متحف الفن الحديث) دعوة للتحرك، وقع عليها باحثون بارزون مثل أنجيلا دافيس وفريد موتين وكتاب وفنانون معروفون مثل أرييلا أزولاي وكلاري بيشوب ولورا بويتراس وفيل كولينز بحسب ما ذكرت مجلة (Hyperallergic) الأمريكية للفنون ومقرها نيويورك.

A guerrilla projection last night illuminated a building in Brooklyn’s Dumbo neighborhood with messages of solidarity with Palestinians. https://t.co/GJHpABaGcs — hyperallergic (@hyperallergic) May 14, 2021

وتزامنت الرسالة مع مظاهرة احتجاجية ضد مجلس إدارة متحف الفن الحديث، أمام مقر المتحف في مدينة نيويورك، أمس الجمعة.

The latest "Strike MoMA" protest highlighted museum trustees Larry Fink & Leon Black's alleged investments in companies that supply weapons to the Israeli military. https://t.co/jnqxBdWdC1 — hyperallergic (@hyperallergic) May 17, 2021

وتتهم الرسالة أمناء متحف الفن الحديث، منهم ستيفن تنانباوم ودانيل أوتش وليون بلاك وباولا كراون ورونالد لاودر بتورطهم بشكل مباشر في دعم “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وتهدف الرسالة لبناء تضامن ضد الاستعمار عبر الحدود من خلال لفت الانتباه إلى تورط متحف الفن الحديث في مشاريع الاستعمار الاستيطاني والإمبريالية والرأسمالية العرقية التي تعزز بعضها بعضا في فلسطين والولايات المتحدة وحول العالم.

ودعت الرسالة “المجتمعات والزملاء والأصدقاء للانضمام إلى النضال من أجل فلسطين حرة”.

وتأتي الرسالة، بحسب المجلة الأمريكية، بعد 11 يوما من الهجمات الإسرائيلية على غزة والتي قتلت أكثر من 279 شخصا، من بينهم عشرات الأطفال، إضافة إلى إصابة الآلاف ونزوح عشرات الآلاف.