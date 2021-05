دعوا للنضال من أجل “فلسطين حرة”.. 250 فنانا أمريكيا يدينون دعم “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”

وقّع أكثر من 250 فنانا وناقدا وباحثا على رسالة تدين تورط أعضاء مجلس إدارة (متحف الفن الحديث الأمريكي) بشكل مباشر في دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتحمل الرسالة التي وقعها الفنانون عنوان (فلسطين حرة- اضراب متحف الفن الحديث) دعوة للتحرك، وقع عليها باحثون بارزون مثل أنجيلا دافيس وفريد موتين وكتاب وفنانون معروفون مثل أرييلا أزولاي وكلاري بيشوب ولورا بويتراس وفيل كولينز بحسب ما ذكرت مجلة (Hyperallergic) الأمريكية للفنون ومقرها نيويورك.

A guerrilla projection last night illuminated a building in Brooklyn’s Dumbo neighborhood with messages of solidarity with Palestinians. https://t.co/GJHpABaGcs

— hyperallergic (@hyperallergic) May 14, 2021