وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال يدخل حيز التنفيذ (فيديو)

بدأ وقف لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة الثانية بالتوقيت المحلي في فلسطين من فجر الجمعة.

وتم الإعلان، مساء الخميس، عن التوصل لاتفاق لوقف متزامن لإطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية.

وخرج آلاف الفلسطينيين للاحتفال في شوارع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني بما يعتبرونه “انتصارا على إسرائيل” مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.