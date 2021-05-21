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“المجاهدون يتبخترون في الأنفاق”.. قيادي في حماس يوجّه رسالة إلى نتنياهو وسط جموع المحتفلين (فيديو)

21/5/2021-|آخر تحديث: 21/5/202112:45 PM (مكة المكرمة)

وجّه القيادي الفلسطيني في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية رسالة تحد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها “إن المجاهدين في غزة يتبخترون الآن في الأنفاق”.

وأضاف الحيّة، في كلمة مساء أمس أمام حشد من المحتفلين بوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، إن غزة تحتفل بالانتصار، لكن وسط الآلام وأشلاء الأطفال والدمار.

وردا على حديث سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر فيه من انتصار الفلسطينيين، أكد الحيّة قائلا “نعم نحن منتصرون والمجاهدون الآن يتبخترون في الأنفاق”.

 

وأوضح قائلا “المجاهدون الآن يسرحون ويمرحون في أنفاق العزة والكرامة وهم يشعلون فتيل المقاومة من جديد على واقعة النصر والتمكين بإذن الله”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اجتمع بأكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في تل أبيب يوم الأربعاء الماضي وحذرهم من مغبة “هزيمة” إسرائيل أمام المقاومة الفلسطينية.

وقال “إذا اعتقدت حماس أنها تنتصر فهذه هزيمة لنا كلنا وللغرب بأسره”.

 

وتم الإعلان مساء الخميس عن التوصل لاتفاق لوقف متزامن لإطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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