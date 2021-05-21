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منشأه الكلاب.. اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا

اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا منشأه الكلاب(غيتي)
اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا منشأه الكلاب(غيتي)
21/5/2021-|آخر تحديث: 21/5/202105:41 PM (مكة المكرمة)

رصد نوع جديد من فيروس كورونا، يعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج بسبب التعرض لالتهاب رئوي في عامي 2017 و2018.

وكشفت دراسة أنه تم رصد نوع جديد من فيروس كورونا، ربما يكون في حالة التأكد من ذلك ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة ونُشرت في دورية الأمراض المعدية السريرية أمس الخميس إن نتائجهم تلقي الضوء على التهديد الذي تشكله فيروسات كورونا في الحيوانات على الصحة العامة.

وقالوا إنهم فحصوا عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي في مستشفى بولاية ساراواك في شرق ماليزيا.

عاملة صحة تجري عملية فحص افيروس كوونا في ماليزيا(رويترز أرشيف)

وتبين أن 8 عينات، معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن 5 أعوام كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب.

وقال معدو الدراسة إن النتائج تشير إلى أن الفيروس انتقل على الأرجح في الآونة الأخيرة من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان من الممكن أن ينتقل بين البشر.

وأوضحوا أنه لم يتضح أيضا إن كان الفيروس يتسبب في إصابة الناس بالمرض، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن يكون موجودا في الشعب الهوائية للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.

وتوجد 7 أنواع معروفة من فيروس كورونا تسبب أمراضا للإنسان، 4 منها تسبب نزلات البرد العادية و3 تسبب أمراض (سارس-متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) و(ميرس- متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) و(كوفيد-19- فيروس كورونا).

المصدر : رويترز

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