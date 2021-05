دعت للتحرك بحذر.. منظمة الصحة: اللقاحات فعّالة ضد كل متحورات فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعّالة ضد كل متحورات فيروس كورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك بحذر، في وقت تخفف فيه دول إجراءات الحجر الصحي.

وتسبّب فيروس كورونا حتى الآن بوفاة نحو 3.5 ملايين شخص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين بظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وردا على سؤال عن فاعلية لقاح أسترازينيكا على المتحور الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يقلّل من الحالات الشديدة لكوفيد-19.

وشددت منظمة الصحة في مذكرة نُشرت على موقعها الإلكتروني على وجوب “مراقبة تطور المتحورات بين السكان واتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لاحتوائها والسيطرة عليها.

