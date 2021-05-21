دعت للتحرك بحذر.. منظمة الصحة: اللقاحات فعّالة ضد كل متحورات فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعّالة ضد كل متحورات فيروس كورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك بحذر، في وقت تخفف فيه دول إجراءات الحجر الصحي.

وتسبّب فيروس كورونا حتى الآن بوفاة نحو 3.5 ملايين شخص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين بظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وردا على سؤال عن فاعلية لقاح أسترازينيكا على المتحور الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، قالت منظمة الصحة العالمية إنه يقلّل من الحالات الشديدة لكوفيد-19.

وشددت منظمة الصحة في مذكرة نُشرت على موقعها الإلكتروني على وجوب “مراقبة تطور المتحورات بين السكان واتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لاحتوائها والسيطرة عليها.

🆕 The latest World Health Statistics report finds that #COVID19 is responsible for at least 3 million excess deaths in 2020 👉 https://t.co/yAXB5bzx1g#HealthData pic.twitter.com/DMd9fg69I2 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 21, 2021

وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة انخفض بنسبة 60% في شهر واحد في كل أنحاء المنطقة التي تغطي جزءا من آسيا الوسطى، من 1.7 مليون في منتصف أبريل/نيسان إلى 685 ألف الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذل للحد من الوباء، اضطر المركز الفكري الدولي لإلغاء مؤتمر دولي سنوي كبير حول القضايا الأمنية كان سيستضيف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في يونيو/حزيران.

وكان من المقرر أن يشارك وزراء ومسؤولون عسكريون من جميع أنحاء العالم في (حوار شانغريلا) في سنغافورة، لكن المعهد أعلن أنه لا يمكن عقده هذا العام بسبب “تدهور الوضع العالمي بسبب كوفيد-19 مع ظهور نسخ متحورة للفيروس”.

أعداد الوفيات أكبر

من ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل بكوفيد-19 أقل بشكل كبير من الأرقام الحقيقة على الأرجح.

وقدرت المنظمة في تقرير سنوي لإحصاءات الصحة العالمية، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان على الأقل ثلاثة ملايين في العام الماضي أو ما يزيد 1.2 مليون عن الأرقام المعلنة رسميا.

وفي الهند التي تترنح تحت ضربات كورونا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 259 ألف و551 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4209 حالات.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.03 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 291 ألف و331.