ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

وجد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ترحيبا دوليا كبيرا بعد دخوله حيز التنفيذ الساعة الثانية صباح اليوم الجمعة وبعد 11 يوما من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة راح ضحيتها المئات.

وخرج الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة، من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية للاحتفال بما اعتبروه نصرا كبيرا على إسرائيل، وحملوا الرايات الفلسطينية وأعلام فصائل المقاومة وهم يهتفون لكتائب عز الدين القسام والمقاومة.

ورحب الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار، وثمّن الجهود المصرية والقطرية بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في “إعادة الهدوء إلى غزة وإسرائيل”.

Israeli & Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict. pic.twitter.com/VQHQMpadY8

All sides must observe this ceasefire.

I welcome the ceasefire between Gaza & Israel, after days of deadly hostilities.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار، وناشد المجتمع الدولي بالعمل على تطوير حزمة متكاملة من الدعم من أجل إعادة إعمار سريع ومستدام يدعم الشعب الفلسطيني ويعزز مؤسساته.

وأكد على أن هناك مسؤولية تقع على “عاتق القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وقال إن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام”.

من جانبه رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق وقال “ما زلنا ملتزمين بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة وحشد الدعم الدولي لسكان غزة ولجهود إعادة إعمار غزة”.

وأوضح قائلا “أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون أن يعيشوا في أمن وأمان وأن ينعموا بدرجات متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية”.

وقال إن إدارته “ستواصل دبلوماسيتها الهادئة الراسخة لتحقيق هذه الغاية، وأن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم وأنا ملتزم بالعمل على ذلك”.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد “الآن يجب أن نحول تركيزنا نحو تحقيق تقدم ملموس بدرجة أكبر باتجاه السلام الدائم. ويجب أن نعمل معا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة على الأرض، والتي هي -في الواقع- هائلة في غزة”.

وفي ذات الشأن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الأفكار حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع بين إسرائيل وقطاع غزة”.

وقال “كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية”.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بوقف إطلاق النار، وأعرب في وقت مبكر من اليوم الجمعة عبر تويتر إنه يعرب عن “تعازيه الخالصة لضحايا العنف وأحبائهم”.

كما شكر مصر وقطر على جهودهما مع الأمم المتحدة في التوسط في الاتفاق الذي أنهى11 يوما من القتال” وأضاف “العمل من أجل بناء فلسطين يمكن أن يبدأ الآن”.

I welcome the cease-fire that came into force today at 2am between Israel and Hamas.

I urge both sides to consolidate it and stabilise the situation in the long term.

Only a political solution will bring lasting peace and security to all.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2021