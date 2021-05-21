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ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

21/5/2021

وجد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ترحيبا دوليا كبيرا بعد دخوله حيز التنفيذ الساعة الثانية صباح اليوم الجمعة وبعد 11 يوما من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة راح ضحيتها المئات.

وخرج الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة، من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية للاحتفال بما اعتبروه نصرا كبيرا على إسرائيل، وحملوا الرايات الفلسطينية وأعلام فصائل المقاومة وهم يهتفون لكتائب عز الدين القسام والمقاومة.

ورحب الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار، وثمّن الجهود المصرية والقطرية بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في “إعادة الهدوء إلى غزة وإسرائيل”.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار، وناشد المجتمع الدولي بالعمل على تطوير حزمة متكاملة من الدعم من أجل إعادة إعمار سريع ومستدام يدعم الشعب الفلسطيني ويعزز مؤسساته.

وأكد على أن هناك مسؤولية تقع على “عاتق القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وقال إن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام”.

ترحيب أمريكي

من جانبه رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق وقال “ما زلنا ملتزمين بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة وحشد الدعم الدولي لسكان غزة ولجهود إعادة إعمار غزة”.

وأوضح قائلا “أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون أن يعيشوا في أمن وأمان وأن ينعموا بدرجات متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية”.

وقال إن إدارته “ستواصل دبلوماسيتها الهادئة الراسخة لتحقيق هذه الغاية، وأن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم وأنا ملتزم بالعمل على ذلك”.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد “الآن يجب أن نحول تركيزنا نحو تحقيق تقدم ملموس بدرجة أكبر باتجاه السلام الدائم. ويجب أن نعمل معا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة على الأرض، والتي هي -في الواقع- هائلة في غزة”.

وفي ذات الشأن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الأفكار حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع بين إسرائيل وقطاع غزة”.

وقال “كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية”.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بوقف إطلاق النار، وأعرب في وقت مبكر من اليوم الجمعة عبر تويتر إنه يعرب عن “تعازيه الخالصة لضحايا العنف وأحبائهم”.

كما شكر مصر وقطر على جهودهما مع الأمم المتحدة في التوسط في الاتفاق الذي أنهى11 يوما من القتال” وأضاف “العمل من أجل بناء فلسطين يمكن أن يبدأ الآن”.

 رئيس المجلس الأوربي

وفي بروكسل، رحب رئيس المجلس الأوربي، شارل ميشيل باتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وكتب في تغريدة “أرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي أنهى صراعًا استمر 11 يومًا، مشددًا على ضرورة عدم تضييع فرصة السلام والأمن”.

كما رحبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية اليوم الجمعة باتفاق وقف إطلاق النار وحثت الجانبين على تعزيزه.

وكتبت فون دير لاين على تويتر “أحث الجانبين على تعزيزه وتحقيق الاستقرار في الأجل الطويل، وحده الحل السياسي هو الذي سيجلب السلام والأمن الدائمين للجميع”.

من جانبه رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالاتفاق وقال “أرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهائه الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين، تواصل المملكة المتحدة دعم الجهود لتحقيق السلام”.

وفي فلسطين، رحّب رئيس الوزراء محمد اشتيه بنجاح جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكد أن الحكومة سترفع الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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