بعد اتهامها بـ”معاداة السامية”.. نائبة فرنسية تنسحب على الهواء من برنامج إسرائيلي (فيديو)

قطعت النائبة الفرنسية دانيال أوبونو مشاركتها في بث مباشر على إحدى القنوات إسرائيلية بعد اتهامها بـمعاداة السامية لدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات لأوبونو التي تنتمي لحزب (فرنسا الأبية) اليساري لقناة (i24) الإسرائيلية أعربت عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ثم قالت “لم يتم حل المشكلات التاريخية والبنيوية، فمصدر العنف والتوتر في غزة والقدس يمتد لما قبل هذه الهجمات”.

وأضافت “إذا لم تحل مشكلة الاحتلال والقدس ولم تنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني فإن التوتر سيستمر”.

Incident en direct: La députée LFI Danièle Obono @Deputee_Obono quitte le plateau d'i24NEWS pic.twitter.com/OZEktxvjEl — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) May 20, 2021

وتعليقا على تلك التصريحات، قال أحد الصحفيين المشاركين في البرنامج “سيكون من المناسب تغيير اسم حزبكم، يجب أن يكون فرنسا الأبية الإسلاموية. أنتم تمثلون حزبا معاديا للسامية وليس للصهيونية ولا أخشى قول ذلك”.

وعقب هذا الاتهام، غادرت أوبونو البث المباشر قائلة “سأغادر البرنامج لأنه لا يمكن القبول بهذه الإساءات التي تفوهتم بها، ولن أسمح بالإساءة إليّ في هذا البرنامج ولن أضيع الوقت بالاستماع لمثل هذه الإساءات”.

وأردفت “أنهوا هذه المسرحية. لقد تحدثت لدقيقتين واتُّهمت بمعاداة السامية في غضون الثواني التالية”، ثم غادرت البث المباشر، بينما اعتبر مقدم البرنامج أنه “لم تكن هناك أي إساءات” للضيفة الفرنسية.

ومنذ فجر الجمعة، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بعد أن شنت إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة لمدة 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 263 بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.