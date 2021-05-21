بايدن: سنقوم بإعادة إعمار غزة بشراكة مع السلطة الفلسطينية وليس حماس (فيديو)

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، يوم الخميس، وقال إن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

وأضاف بايدن في خطاب متلفز من البيت الأبيض أن بلاده ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي ساعدت في التصدي لـ”صواريخ حماس”.

وقال بايدن “أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدم وأنا ملتزم بالعمل في سبيل ذلك”، مشيداً بالدور الذي أدته القاهرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وتابع بايدن: “مصر ودول أخرى لعبت دورا من أجل إنهاء الأعمال العدائية التي تسببت في موت الكثير من المدنيين ومن ضمنهم الأطفال”.

وقال: “سنقوم بإعادة إعمار غزة بشراكة كاملة مع السلطات الفلسطينية وليس مع حماس” وذلك بأسلوب لا يسمح للأخيرة بتعزيز قدراتها العسكرية، وعزى بايدن العائلات الإسرائيلية والفلسطينية التي خسرت أبناءها.

واستطرد الرئيس الأمريكي: “تعاونا مع إسرائيل على تطوير نظام القبة الصاروخية وعبرت لنتنياهو عن دعمي الكامل لضمان قدرات إسرائيل الدفاعية”، موضحا أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وختم قائلا: “أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش بأمن وأمان والتمتع بالحرية والازدهار والديمقراطية”.

وذكر التلفزيون المصري، مساء الخميس، أن الجهود المصرية أسفرت عن وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بعد قتال دام 11 يوما.

وأضاف أن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة.

الرئيس الأمريكي #جو_بايدن: • تعاونا مع إسرائيل على تطوير نظام القبة الصاروخية وعبرتُ لنتنياهو عن دعمي الكامل لضمان قدرات إسرائيل الدفاعية.

• أعزي العائلات الإسرائيلية والفلسطينية التي خسرت أبناءها. pic.twitter.com/InUNvbNbB4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2021

أعلنت الفصائل الفلسطينية قبولهما المقترح المصري بوقف إطلاق النار، وذلك بعد 11 يومًا من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة خلف 232 شهيدا بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، ومقتل 12 إسرائيليًا وإصابة المئات.

وإلى جانب شهداء غزة، استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل إسرائيل.