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ألف موظف في آبل يطالبون إدارة شركتهم بدعم الشعب الفلسطيني

موظفو شركة آبل يريدون من إدراة الشركة موقف علنيا وداعما للحق الفلسطيني (غيتي)
موظفو شركة آبل يريدون من إدراة الشركة موقف علنيا وداعما للحق الفلسطيني (غيتي)
21/5/2021-|آخر تحديث: 21/5/202107:49 PM (مكة المكرمة)

طالب نحو 1000 موظف في شركة آبل الأمريكية، المديرالتنفيذي للشركة تيم كوك، بإصدار بيان داعم للشعب الفلسطيني.

وجاء في رسالة داخلية أرسلها موظفي الشركة، ونشرتها مجلة “ذا فيرج” المتخصصة في القضايا التكنولوجية، أن الموظفين يدركون أن “ملايين الفلسطينيين يعانون حاليا من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي”.

وقال الموقعون على الرسالة أن تيم كوك لم يصدر حتى الآن بيانا يدين العنف الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأضاف الموظفون أنهم لجأوا لكتابة المذكرة بعد أن فشلت الشركة في إصدار بيان يدين العنف ضد الفلسطينيين.

وجاء في الرسالة: “نشعر بالإحباط وخيبة الأمل لأن العديد من أولئك الذين في مواقع القوة والنفوذ، أو الذين يقفون بجرأة إلى جانب حقوق الإنسان في العديد من القضايا العادلة الأخرى، اختاروا التزام الصمت أو إطلاق تصريحات محايدة بشكل غير فعال فيما يتعلق بالوضع المأساوي للشعب الفلسطيني”.

رئيس آبل تيم كوك كان منتقدًا لحظر دونالد ترامب للمسلمين (الفرنسية)

ووفقا لأحد الموقعين على الرسالة فإن شركة آبل تاريخيا، لم تكن سريعة في التفاعل والتعبيرعن التضامن مع الموظفين المسلمين أو دعم القضايا الإسلامية في العالم، لكن المديرالتنفيذي تيم كوك كان منتقدًا لحظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للمسلمين.

وبحسب الرسالة فإن الموظفين يعتقدون أن آبل تعد واحدة من أكبر الشركات، وأكثرها نجاحا، والتي تستطيع أن تحدث تغييرا حقيقيا، وتضيف أثرا إيجابيا على مستوى العالم، كما فعلت عدة مرات من قبل.

واختتم الموظفون رسالتهم “نحن نتطلع إلى التواصل معك (تيم كوك) لمناقشة هذه الطلبات، والقيام بما تفعله آبل على أفضل وجه دائما، والتحلي بالشجاعة لتغيير الأشياء في هذا العالم للأفضل”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

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