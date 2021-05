أسوشيتد برس تفصل صحفية لانتقادها التغطية الإعلامية لأحداث فلسطين

فصلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية الصحفية إميلي وايلدر عن العمل بسبب انتقادها ممارسات إسرائيل وتعاطي المؤسسات الإعلامية العالمية مع ما يحدث في حي الشيخ جراح وفلسطين بشكل عام.

وكانت إميلي وايلدر قد بدأت وظيفة جديدة في وكالة أسوشيتد برس في 3 مايو/أيار الجاري، وبعد 16 يومًا فقط من استلام وظيفتها تم الاتصال بها وقيل لها إنها فُصلت لانتهاكها سياسة الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحفية الشابة في مقابلة هاتفية مع صحيفة واشنطن بوست مساء الخميس إنه لم يتم إخبارها على وجه التحديد ما هي المنشورات التي انتهكت سياسة الوكالة ولكن يبدو أن فصلها مرتبط بتغريدات نشرتها دافعت فيها عن الشعب الفلسطيني وعارضت ممارسات الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وايلدر، وهي يهودية الديانة، للصحيفة إنها كانت عضوًا نشطًا في مجموعتين مؤيدتين للفلسطينيين وهما (الصوت اليهودي من أجل السلام) و(طلاب من أجل العدالة في فلسطين) في جامعة ستانفورد، والتي تخرجت منها في 2020.

ويوم الأحد الماضي، كتبت وايلدر على تويتر منتقدة تغطية وسائل الإعلام للوضع في فلسطين “تبدو (الموضوعية) متقلبة عندما تنطوي المصطلحات الأساسية التي نستخدمها للإبلاغ عن الأخبار ضمنيًا على ادعاء. فاستخدام (إسرائيل) وليس (فلسطين) أو (الحرب) وليس (الحصار والاحتلال) تعد خيارات سياسية – ومع ذلك تتخذ وسائل الإعلام هذه الخيارات الدقيقة طوال الوقت دون تعريفها باعتبارها منحازة”.

“objectivity” feels fickle when the basic terms we use to report news implicitly stake a claim. using “israel” but never “palestine,” or “war” but not “siege and occupation” are political choices—yet media make those exact choices all the time without being flagged as biased

— emily wilder (@vv1lder) May 16, 2021