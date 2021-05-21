آلان غريش: إسرائيل تكبدت خسائر غير متوقعة وأمنها معرض للخطر (فيديو)

قال الكاتب والمفكر الفرنسي آلان غريش إن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة وغير متوقعة في هذه الحرب، موضحا أن سلاح وصواريخ المقاومة الفلسطينية طالت جميع المواقع الإسرائيلية.

وأضاف غريش في لقاء مع الجزيرة مباشر، الخميس: أي حرب مقبلة ستكون فيها إسرائيل هي الخاسرة لأن هناك قوى إقليمية ستكون حاضرة مما يعرض الأمن الإسرائيلي بالكامل للخطر”.

واعتبر أن الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة جعلت من القضية الفلسطينية قضية حية عسكريا وسياسيا وشعبيا، بالرغم من الخطابات التي سادت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وحتى بعض الدول العربية.

وشدد غريش على أن الوقائع العسكرية والسياسية أكدت أنه لا حل في فلسطين من غير حضور القوى السياسية الأولى على الأرض، مبرزا أن حماس هي القوى السياسية الأولى في المشهد، في حين أن الحكومة الفلسطينية تواجه من أزمة سياسية عميقة.

وتابع “حماس جزء قوي من الشعب الفلسطيني ولا يمكن اعتماد أي حل من دونها”.

ورفض جريش سياسة المعايير المزدوجة المعتمدة في الدوائر السياسية الأمريكية والأوربية من خلال تأكيدها على ضرورة احترام القانون الدولي “لكن حينما يتعلق الأمر بإسرائيل يتم تجاهل كل ذلك”.

وذكر أن إسرائيل اليوم يتم تقديمها باعتبارها جزءا من الدول التي تحارب الإرهاب، في حين أن ما ارتكبته في الحرب على غزة تمثل “حربا إرهابية وأن فلسطين هي قضية احتلال وفعل مخالف لمضامين القانون الدولي”.

وأقر غريش بوجود ضغط قوي من الرأي العام العربي والغربي ووسائل الإعلام ضد الحكومة الغربية لوقف الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مؤكدا “وجود تيار يساري داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم يطالب باحترام حقوق الشعب الفلسطيني وعدم الخضوع لضغوطات إسرائيل وداعميها”.