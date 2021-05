يوتيوبر فلسطيني حاول طمأنة ابنتيه المرعوبتين من الغارات الإسرائيلية في غزة قبل استشهاده (فيديو)

سلطت صحيفة الإندبندت البريطانية الضوء على قصة اليوتيوبر الفلسطيني أحمد المنسي صاحب قناة (سارة وهالة ستارز) الذي استشهد في غارة إسرائيلية بعد 3 أيام من تصويره فيديو كان يحاول فيه تسلية ابنتيه في عيد الفطر.

وقبل دقائق قليلة من غارة إسرائيلية صور أحمد المنسي (35 عامًا) ابنتيه هالة وسارة (6 و12 عامًا) وهما تلعبان بلعبة صيد سمك مغناطيسية اشتراها لهما يوم العيد لإلهائهما أثناء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

ويكرر الأب لابنتيه في الفيديو قوله “لا تخافا، واصلا اللعب، الغارة تنتهي الآن” بينما تجري البنتان بحثًا عن مكان يختبئن فيه أثناء تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المنطقة وتصرخان في ذعر “أبي” وتخفيان رأسيهما تحت الوسائد.

نُشر الفيديو، في 12 مايو/أيار الجاري، على قناة يوتيوب العائلية التي وثقت خلال الأشهر الأربعة الماضية حياة الفتاتين في غزة بما في ذلك الغارات الجوية العنيفة في الآونة الأخيرة.

وحصدت القناة عشرات الآلاف من المشاهدات وأصبحت العائلة من المشاهير في القطاع، غير أن هذا الفيديو الذي يصور فيه أحمد نفسه وهو يشتري ألعابًا لأطفاله سيكون آخر فيديو له، حيث استشهد بعدها بثلاثة أيام في إحدى الغارات الإسرائيلية.

يقول المنسي في بداية الفيديو مبتسمًا “أتمنى لكم عيدًا سعيدًا. لن نتمكن من اتباع تقاليد العيد المعتادة لأن قيادة السيارة في الشوارع الآن أمر خطير للغاية. هالة تشعر بالضيق وأريد أن أفعل شيئًا يجعلها سعيدة. سأشتري لها شيئًا يجعلها سعيدة”.

ورغم جهود الأب لتهدئة بنتيه وطمأنتهما، استشهد أحمد في سلسلة غارات جوية شرسة على بلدته في شمال القطاع ووثقت مقاطع الفيديو التي صورها أفراد عائلته تلك الليلة أشياء مروعة، إذ شهدت تلك الليلة وابلا من الهجمات الشرسة وما لا يقل عن 10 ضربات صاروخية خلال 15 ثانية فقط، ويمكن سماع صراخ الأطفال وتقيؤهم في الظلام، بينما قالت إسرائيل إنها كانت تستهدف شبكات أنفاق تحت الأرض تستخدمها حركة حماس.

