مرض نادر يهدد الحياة.. الهند تكافح انتشار “الفطر الأسود” بين مرضى كورونا

أمرت السلطات الهندية بتشديد عمليات رصد مرض فطري نادر يصيب مرضى فيروس كورونا وتسبب في زيادة الضغوط على المستشفيات التي تكافح أكبر عدد في العالم من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت السلطات الصحية الهندية، اليوم الخميس، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، يعرف باسم (الفطر الأسود) مما تتسبب في ضربة مزدوجة للبلاد.

Cases of black fungus on the rise in Andhra Pradesh https://t.co/qpImzrr1Mj — Hindustan Times (@HindustanTimes) May 20, 2021

ويصيب المرض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

India battles rash of "black fungus" cases hitting COVID-19 patients https://t.co/fBKcYXM1dr pic.twitter.com/Ayz3QBhWXo — Reuters (@Reuters) May 20, 2021

ويعتقد الأطباء أن استخدام (الستيرويدات) في معالجة كوفيد-19 ربما يتسبب في انتشار هذه الحالات لأن تلك الأدوية تقلل المناعة وترفع مستويات السكر.

ونقلت صحيفة (هندوستان تايمز) المحلية عن أطباء، قولهم إن “فطر الغشاء المخاطي، الذي يعرف باسم الفطر الأسود، مرض يهدد الحياة، ويصيب بعض مصابي كورونا، أو بعد التعافي من الفيروس”.

Grief overload for families losing multiple members to Covid-19 https://t.co/xmgZewEFwq — Hindustan Times (@HindustanTimes) May 20, 2021

وقال الأطباء إن المرض يكون أكثر شيوعا بين من يعانون ارتفاع مستويات السكر في الدم، أو ضعف المناعة، أو تناولوا الكثير من مركبات الستيرويد (المنشطات) أثناء علاج كورونا.

وقال وزير الصحة الهندي في رسالة إلى حكومات الولايات إن هذا المرض أصبح يمثل تحديا جديدا لمرضى كوفيد-19 الذين يعالجون بالستيرويدات ومن يعانون سابقا من مرض السكري.

وأشار إلى أن هذه العدوى الفطرية تؤدي إلى إطالة فترات الاعتلال وزيادة الوفيات بين مرضى كوفيد-19.

ولم يذكر عدد الإصابات بمرض الفطر الأسود على مستوى البلاد، غير أن ولاية (ماهاراشترا) التي تعد من أكثر الولايات تضررا من موجة فيروس كورونا الثانية تحدثت عن رصد 1500 حالة.

Centre asks states to declare Black Fungus an epidemic amid shortage of drugs https://t.co/Sh57HV8Y05 — Hindustan Times (@HindustanTimes) May 20, 2021

وأعلنت الهند، اليوم الخميس، تسجيل 276 ألف و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أي أعلى قليلا من اليوم السابق وإن ظلت الحالات دون مستوى 400 ألف حالة الذي تجاوزته في بداية هذا الشهر.

وبلغ إجمالي الإصابات 25.77 مليون حالة تحتل بها الهند المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وزاد إجمالي الوفيات 3874 حالة إلى 287 ألف و122 حالة وفاة.