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مرض نادر يهدد الحياة.. الهند تكافح انتشار “الفطر الأسود” بين مرضى كورونا

يصيب المرض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة (رويترز)
يصيب المرض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة (رويترز)
20/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202105:25 PM (مكة المكرمة)

أمرت السلطات الهندية بتشديد عمليات رصد مرض فطري نادر يصيب مرضى فيروس كورونا وتسبب في زيادة الضغوط على المستشفيات التي تكافح أكبر عدد في العالم من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت السلطات الصحية الهندية، اليوم الخميس، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، يعرف باسم (الفطر الأسود) مما تتسبب في ضربة مزدوجة للبلاد.

ويصيب المرض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويعتقد الأطباء أن استخدام (الستيرويدات) في معالجة كوفيد-19 ربما يتسبب في انتشار هذه الحالات لأن تلك الأدوية تقلل المناعة وترفع مستويات السكر.

ونقلت صحيفة (هندوستان تايمز) المحلية عن أطباء، قولهم إن “فطر الغشاء المخاطي، الذي يعرف باسم الفطر الأسود، مرض يهدد الحياة، ويصيب بعض مصابي كورونا، أو بعد التعافي من الفيروس”.

وقال الأطباء إن المرض يكون أكثر شيوعا بين من يعانون ارتفاع مستويات السكر في الدم، أو ضعف المناعة، أو تناولوا الكثير من مركبات الستيرويد (المنشطات) أثناء علاج كورونا.

وقال وزير الصحة الهندي في رسالة إلى حكومات الولايات إن هذا المرض أصبح يمثل تحديا جديدا لمرضى كوفيد-19 الذين يعالجون بالستيرويدات ومن يعانون سابقا من مرض السكري.

وأشار إلى أن هذه العدوى الفطرية تؤدي إلى إطالة فترات الاعتلال وزيادة الوفيات بين مرضى كوفيد-19.

ولم يذكر عدد الإصابات بمرض الفطر الأسود على مستوى البلاد، غير أن ولاية (ماهاراشترا) التي تعد من أكثر الولايات تضررا من موجة فيروس كورونا الثانية تحدثت عن رصد 1500 حالة.

وأعلنت الهند، اليوم الخميس، تسجيل 276 ألف و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أي أعلى قليلا من اليوم السابق وإن ظلت الحالات دون مستوى 400 ألف حالة الذي تجاوزته في بداية هذا الشهر.

وبلغ إجمالي الإصابات 25.77 مليون حالة تحتل بها الهند المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وزاد إجمالي الوفيات 3874 حالة إلى 287 ألف و122 حالة وفاة.

المصدر : وكالات

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