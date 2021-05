مرض نادر يهدد الحياة.. الهند تكافح انتشار “الفطر الأسود” بين مرضى كورونا

أمرت السلطات الهندية بتشديد عمليات رصد مرض فطري نادر يصيب مرضى فيروس كورونا وتسبب في زيادة الضغوط على المستشفيات التي تكافح أكبر عدد في العالم من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت السلطات الصحية الهندية، اليوم الخميس، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، يعرف باسم (الفطر الأسود) مما تتسبب في ضربة مزدوجة للبلاد.

Cases of black fungus on the rise in Andhra Pradesh https://t.co/qpImzrr1Mj

— Hindustan Times (@HindustanTimes) May 20, 2021