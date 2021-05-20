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وفاة سمير غانم بكورونا.. نجوم الفن ينعون “ملك الكوميديا” في مصر

الفنان المصري الراحل سمير غانم (رويترز ـ أرشيف)
الفنان المصري الراحل سمير غانم (رويترز ـ أرشيف)
20/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202109:53 PM (مكة المكرمة)

توفي الممثل المصري سمير غانم، اليوم الخميس، عن 84 عاماً بعد نحو ثلاثة أسابيع على إدخاله أحد مستشفيات القاهرة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بحسب التلفزيون المصري ومصدر عائلي.

وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الممثلة دنيا سمير غانم، عبر تويتر “إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا حبيبي”، مرفقا تغريدته بصورة للممثل والكوميدي الشهير الذي دخل نهاية أبريل/نيسان الماضي إلى المستشفى برفقة زوجته الممثلة دلال عبد العزيز جراء فشل كلوي ناجم عن إصابته بكورونا.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان “الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة، وأيقونة كوميدية فذة”.

وأضافت “أسلوبه المميز نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها”.

وولد سمير يوسف غانم في يناير/كانون الثاني 1937 والتحق بعد الدراسة الثانوية بكلية الشرطة لكنه تركها ليلتحق بعد ذلك بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية.

شكل في حقبة الستينيات فريقا متناغما بمجال المنوعات والكوميديا مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم أُطلق عليه (ثلاثي أضواء المسرح) وقدموا مع المخرج محمد سالم مسرحيات (حواديت) و(براغيت) وغيرها.

وفي السينما قدم الثلاثي أفلام (30 يوم في السجن) و(شباب مجنون جدا) و(شاطئ المرح) و(بنت شقية) و(الزواج على الطريقة الحديثة) و(لسنا ملائكة).

وبعد وفاة الضيف أحمد في 1970 استمر سمير وجورج في العمل معا وقدما مسرحيات (موسيقى في الحي الشرقي) و(جوليو وروميت) و(المتزوجون) و(أهلا يا دكتور) لكنهما انفصلا في النهاية.

وشارك سمير غانم في بعض الأفلام بأدوار مختلفة مثل (الأحضان الدافئة) و(أميرة حبي أنا) و(فيفا زلاطا) إلى أن استطاع إثبات جدارته بالبطولة المطلقة فقدم أفلام (نوع من النساء) و(حسن بيه الغلبان) و(تجيبها كده.. تجيلها كده.. هي كده) و(الجواز للجدعان) و(الرجل الذي عطس) و(عبقري على ورقة دمغة) و(مجرم رغم أنفه).

لمع نجمه في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي (حكاية ميزو) و(كابتن جودة) كما ابتكر شخصية (فطوطة) التي قدمها بالتعاون مع المخرج فهمي عبد الحميد في فوازير رمضان فأحبها الصغار والكبار.

ظل المسرح هو عشقه الأول والمجال الأرحب الذي يستطيع من خلاله إبراز طاقاته الفنية وتوظيف الإكسسوارات الشخصية في إضحاك الجمهور.

ومن أبرز مسرحياته (الأستاذ مزيكا) و(جحا يحكم المدينة) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(بهلول في اسطنبول) و(أنا ومراتي ومونيكا) و(دو ري مي فاصوليا) و(مراتي زعيمة عصابة).

مع التقدم في العمر قلت أعماله الفنية لكن ظلت إطلالته في أي عمل مصدر بهجة للمشاهد وكانت من أعماله في السنوات القليلة الماضية المسلسل الإذاعي (فطوطة وكأس العالم) ومسلسل (عزمي وأشجان).

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته التاسعة والثلاثين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

وخلال عام، غيَّب فيروس كورونا العديد من الفنانين والإعلاميين المصريين، أبرزهم رجاء الجداوي ويوسف شعبان وهادي الجيار، بينما تعافى منه فنانون وإعلاميون ومطربون، بينهم عمرو دياب ويسرا وأمير كرارة وأحمد مكي ووائل الإبراشي.

ومؤخرا شهدت مصر تصاعدا لافتا في معدل الإصابات بكورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء أمس الأربعاء، 249 ألفا و238 إصابة بالفيروس، بينها 14 ألفا و498 وفاة، و183 ألفا و696 حالة تعاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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