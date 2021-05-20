وزير الري المصري يحذر من “صدمة” الملء الثاني لسد النهضة.. وترحيب إثيوبي بتصريحات سامح شكري

أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يعد “صدمة من الصدمات” وسيؤدي لحدوث “جفاف صناعي” لانتقاصه من حصة مصر من مياه نهر النيل.

وحول إعلان إثيوبيا أمس الانتهاء من بناء 80% من سد النهضة، قال عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية على فضائية (دي إم سي) المصرية مساء أمس الأربعاء “لو حدث جفاف مائي طبيعي بجانب الجفاف الصناعي الناتج عن تخزين المياه في سد النهضة ستحدث مشكلة كبيرة في دولتي المصب مصر والسودان”.

وأضاف “عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لملء وتشغيل السد الإثيوبي سيحدث مشكلة كبيرة لجميع الأطراف وسيدخلنا في دوائر أخرى في غنى عنها”، دون ذكر تفاصيل.

والأربعاء قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي -خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة خارجية بلاده- إن “نسبة البناء في سد النهضة تجاوزت 80%”، كما رحب بتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري حول عدم تأثر مصر من عملية الملء الثاني.

وكان سامح شكري قد قال في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن بلاده لديها ثقة من أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المصرية، وأنها تستطيع التعامل معه من خلال إدارة الموارد المائية ورصيد الأمان من السد العالي، ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل.

ترحيب إثيوبي

ورحب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي بتصريحات وزير الخارجية المصري حول عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني، قائلا إن تلك التصريحات تدعم موقف بلاده.

وأكد مفتي اليوم الخميس أن مصر غيرت موقفها من سد النهضة وتحركت لدعم موقف إثيوبيا، مشيرا إلى تصريح سامح شكري الأخير بأن عملية الملء الثاني الثاني لن يكون لها تأثير سلبي على مصر، ما يعد علامة إيجابية على موقف إثيوبيا، على حد تعبيره.

وأضاف “حقيقة أن السد غير ضار بدول حوض النهر هو تأكيد على أن الجولات الست المقبلة للملء لن تؤثر على دولتي المصب”.

وخلال السنوات العشر الماضية، خاضت مصر والسودان وإثيوبيا عشرات الجولات التفاوضية دون التوصل إلى اتفاق نهائي وسط مخاوف مصر والسودان بخفض حصصهما المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.

وتصر إثيوبيا على البدء بعملية الملء الثانية، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.