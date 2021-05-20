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شاهد: أبرز القواعد الجوية الإسرائيلية التي استهدفتها كتائب القسام منذ بدء العدوان على غزة (فيديو)

استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وإطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وإطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية (رويترز)
20/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202110:51 AM (مكة المكرمة)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، معلومات مفصلة عن أبرز قواعد سلاح الجو الإسرائيلي التي استهدفتها بصواريخ منذ بدء العدوان على قطاع غزة بالإضافة إلى إحداثياتها.

وجاءت هذه المعلومات كالتالي:

1. قاعدة بلماخيم: وهي مخصصة لتجريب الأقمار الصناعية وإطلاقها، كما يوجد بها سرب الطائرات 166، وتبعد 40 كيلومترا عن غزة.

2. قاعدة تل نوف: يوجد بها سربان لطائرات F15 وسربان لطائرات اليسعور وقاعدة للدفاع الجوي وتبعد 50 كيلومترا.

3. قاعدة حتسور: تحتوي على أجهزة تدريب على طائرات F15 وF16 ويوجد بها سربا الطائرات 101 و105، وتبعد 30 كيلومترا.

4. قاعدة حتسريم: يوجد بها 3 أسراب من طائرات F15 وF16 وهي الأسراب (107 و69 و102) وتبعد 25 كيلومترا.

5. قاعدة نفاتيم: تحتوي على طائرات F35 وسرب الطائرات 116 وتبعد 50 كيلومترا.

6. قاعدة رامون: تحتوي على 3 اسراب من الطائرات الحربية وتبعد 60 كيلومترا.

ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي عشر وأسفر حتى الآن عن استشهاد 227 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسنا، إلى جانب إصابة نحو 1620 -بينها 55 إصابة شديدة الخطورة- وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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