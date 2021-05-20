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رئيس البرلمان الأردني: الوصاية الأردنية على المقدسات أوقفت مخططات التهويد في القدس (فيديو)

19/5/2021

قال عبد المنعم العودات، رئيس مجلس النواب الأردني، إن ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية “عمل إرهابي منظم يمكن إدراجه في خانة جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”.

وكشف العودات خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن الأردن لا يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملفا من ملفات السياسة الخارجية للدولة، ولكن باعتبارها “قضية وجزءا لا يتجزأ من وحدة المصيرالمشترك بين الشعبين الأردني والفلسطيني”.

وأضاف العودات أن هناك حاجة ملحة لتحرك عربي جماعي لوقف الاعتداءات والوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة وفلسطين ومواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وقال: “المطلوب اليوم ليس هو التعاطف مع الشعب الفلسطيني ولكن استخلاص موقف حاسم يفصل ما بين سنوات طويلة من التسويف والمماطلة والتزوير والانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة للتصدي للسياسة العدوانية والاستيطانية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأكد العودات على أن البرلمان الأردني باعتباره المعبر الأول عن نبض الشارع الأردني طالب، بعقد جلسة طارئة على مستوى رؤساء مجالس البرلمانات العربية والدول المشاركة في منطمة العمل الإسلامي للخروج بموقف عملي وحاسم تجاه ما يقع في فلسطين.

وقال: “آن الآوان للدول العربية أن تعيد النظر في سياستها تجاه إسرائيل”.

وشدد العدوات على أن الأردن طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته بخصوص ما يقع في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسياسة إسرائيل التي تضرب بالشرائع السماوية والمقررات والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وقال إن الأردن قدم جميع الوثائق التي تثبت ملكية سكان حي الشيخ جراح لبيوتهم بموجب عقود محفوظة.

وأضاف أن الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جعلت الأردن في مواجهة واشتباك دائم مع إسرائيل، وأن الوصاية الأردنية ظلت على مدى عقود طويلة شوكة في حلق كل المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس.

وناشد العودات المجتمع الدولي والدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤوليتها حيال ما يقع في فلسطين وصمتها على التعنت الإسرائيلي الذي يماطل في الرد والاستجابة للمبادرات الدبلوماسية للتسوية السياسية لهذا الملف.

المصدر : الجزيرة مباشر

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