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شاهد: ليفربول يتقدم للمركز الرابع بفوز ثمين على بيرنلي

20/5/2021

تقدم ليفربول للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على مضيفه بيرنلي، الأربعاء، ليتخطى ليستر سيتي بفارق الأهداف قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهز روبرتو فيرمينو الشباك قبل دقيقتين من الاستراحة وضاعف ناثانيال فيليبس الغلة بضربة رأس في الدقيقة 52 قبل أن يسجل أليكس أوكسليد تشامبرلين هدفا رائعا ليحقق ليفربول الانتصار الرابع على التوالي.

وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي الخامس بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

وكان بيرنلي الطرف الأفضل في الشوط الأول لكن الفريق الزائر تقدم بهدف فيرمينو بعد عمل رائع من ساديو ماني وآندي روبرتسون.

بهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي (رويترز)

وأراح فيليبس أعصاب ليفربول بضربة رأس متقنة بعد تمريرة عرضية من ماني من جهة اليسار قبل أن يكمل البديل أوكسليد-تشامبرلين الثلاثية من مجهود فردي رائع.

ويواجه فريق المدرب يورغن كلوب منافسه كريستال بالاس في آنفيلد، الأحد القادم، بينما يلعب تشيلسي مع مضيفه أستون فيلا ويستضيف ليستر منافسه توتنهام.

وتأهل مانشستر سيتي البطل ووصيفه مانشستر يونايتد بالفعل إلى دوري الأبطال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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