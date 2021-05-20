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شاهد: كتائب القسام تبث فيديو لاستهداف حافلة جنود إسرائيليين بصاروخ موجه

20/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202106:54 PM (مكة المكرمة)

بثت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، شريطا مصورا للحظة استهدافها حافلة نقل جنود الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه في قاعدة (زيكيم) العسكرية.

وأوضحت الصورالتي بثها قسم الإعلام العسكري التابع للكتائب لحظة إطلاق الصاروخ وهو من نوع (كورنيت) من قطاع غزة، وإصابة الحافلة العسكرية إصابة مباشرة وتصاعد الدخان الكثيف منها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب بشظايا نتيجة إطلاق الصاروخ على الحافلة شمال قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الحافلة في قاعدة (زيكيم) العسكرية بعد دقائق قليلة من خروج 30 جنديا منها يتبعون لكتيبة المظليين.

وأضافت: وصل الجنود صباح اليوم إلى فرقة غزة لتعزيز المهمات الدفاعية في المنطقة، وبعد دقائق من مغادرتهم الحافلة أصابها الصاروخ.

وتظهر صور الحافلة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أضرارا لحقت بها إثر إصابتها بالصاروخ.

 

ونقلت الصحيفة عن سائق الحافلة قوله “أنزلت الجنود في القاعدة وانتظرت الرحلة التالية لإخراج جنود من هناك، لم يكن هناك أي إنذار”.

وأضاف: “كنت خائفا ولكن سعيدا لأن الحافلة كانت فارغة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يحقق في سبب وقوف الحافلة “في منطقة ممنوعة”.

وكثفت كتائب القسام خلال الساعات الماضية، قصفها للمواقع العسكرية والبلدات في جنوبي إسرائيل.

وقالت الكتائب في بيانات منفصلة إنها قصفت مدن أسدود وعسقلان وبئر السبع ومستوطنتي بئيري ونير إسحاق بعشرات الصواريخ.

وأشارت إلى أنها قصفت أيضا قواعد عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، منها “سدي تمان”، و”ناحل عوز”، و”حتسريم” و”تل نوف”، و”تسيلم”، و”مشمار هنيغف”، وموقع “مارس” العسكري.

واليوم الخميس، يكون العدوان الإسرائيلي على غزة قد دخل يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب 1710 جرحى، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

بينما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأُصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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