تعطل صفقة إماراتية.. باحث بشؤون الطاقة: خسائر قطاع الغاز الإسرائيلي ملايين الدولارات يوميا (فيديو)

أكد الباحث والمتخصص في شؤون الطاقة، خالد فؤاد، أن خسائر إسرائيل اليومية من توقف الإنتاج في حقل تمار للغاز الذي ضربته صواريخ المقاومة الفلسطينية تصل إلى 6 ملايين دولار وأن صفقة شراء الإمارات حصة منه توقفت.

وأوضح في لقاء مع الجزيرة مباشر أن ذلك له آثار ليست بالقليلة سواء من الناحية الاقتصادية أو الجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.

وأشار إلى أنه ومع بداية الأحداث كانت لدى الاحتلال مخاوف من الصواريخ التي تنطلق مع غزة وخشيتها من أن تضرب هذه الصواريخ منصة إنتاج الغاز الطبيعي في حقل تمار.

وفي رده على سؤال حول الضرر الذي ألحقته صواريخ المقاومة بقطاع الطاقة والغاز، قال إنه للمرة الأولى منذ عقود طويلة تدخل مسألة الطاقة والغاز الطبيعي في شرق المتوسط هذا الصراع.

باحث متخصص في شؤون الطاقة: خسائر إسرائيل اليومية من #حقل_تمار للغاز تصل إلى 6 ملايين دولار وصفقة شراء #الإمارات لحصة منه توقفت.#فلسطين #القدس #غزة pic.twitter.com/9L3BfhJmGW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2021

وقال إن سلطات الاحتلال أمرت شركة شيفرون بإغلاق محطة الإنتاج، مؤكدا أن الإغلاق في حد ذاته يؤدي إلى تكوين سمعة ليست جيدة ويعطي انطباعا سلبيا كبيرا ويقوض مساعي إسرائيل المستمرة في جذب الشركات العالمية للاستثمار وضخ ملايين الدولارات.

وجدد التأكيد على أن إغلاق حقل تمار في هذا التوقيت يمثل لحظة فارقة في مستقبل الطاقة واستكشاف الغاز الطبيعي في إسرائيل، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن ذلك.

وفيما يتعلق بالخسائر اليومية لحقل تمار، قال فؤاد إن الحقل هو المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي داخل السوق المحلية في إسرائيل، كما أنه المصدر الرئيسي للواردات من الخارج، مؤكدا أن خسائره اليومية في ذلك لن تقل بأي حال من الأحوال عن 6 ملايين دولار.

وعن الأضرار الاقتصادية البالغة الأخرى التي أصابت هذا القطاع أشار إلى صفقة شراء الإمارات لحصة من الحقل، التي كان من المفترض أن تتم نهاية الشهر، وقال إن الصفقة قد توقفت حاليا وربما يتم تأجيلها أو إلغائها تماما.

صواريخ المقاومة الفلسطينية تنطلق من غزة (الفرنسية)

إغلاق حقل تمار

وأعلنت شركة شيفرون الأمريكية قبل أيام إغلاق حقل تمار الإسرائيلي للغاز، مع تصاعد عمليات القصف التي تشنها المقاومة الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من غزة.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان مقتضب “طبقا للتعليمات التي تلقيناها من وزارة الطاقة الإسرائيلية فإننا أغلقنا منصة تمار”.

ويقع حقل تمار في شرق البحر الأبيض المتوسط، على بعد 50 ميلا غرب مدينة حيفا، وتقدر احتياطاته من الغاز بنحو 275 مليار متر مكعب.

كانت فصائل المقاومة الفلسطينية في وقت أنها استهدفت بإحدى رشقات الصواريخ منشأة إسرائيلية للغاز في البحر المتوسط.