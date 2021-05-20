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الأخبار|قطاع غزة

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يتهرب من أسئلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة (فيديو)

طفل فلسطيني أصيب في إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية الليلية على قطاع غزة ويتلقى العلاج في مستشفى الشفاء بغزة (غيتي)
طفل فلسطيني أصيب في إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية الليلية على قطاع غزة ويتلقى العلاج في مستشفى الشفاء بغزة (غيتي)
20/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202104:57 PM (مكة المكرمة)

أكد الصحفي المقيم بواشنطن سعيد عريقات أن الموقف الأمريكي ربما يبدو منافقا للوهلة الأولى ولكنه منسجم تماما مع السياسة الأمريكية التي تمتلك القدرة للضغط على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة متى شاءت.

وأضاف في مداخلة هاتفية على الجزيرة مباشر أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل هي حليفتها الأولى في المنقطة ولها مخطط ينبغي أن يتم تحت غطاء محاربة الإرهاب، ولذلك فهي تستخدم مقولة “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” كذريعة لإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لتفعل ما تشاء بالأسلحة التي تزودها بها.

وأضاف “هذه مقولة قديمة جدا وتعني التغاضي عن حق المواطن الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، إذ يعطى هذا الحق لدولة الاحتلال فقط ولا يعطى للفلسطينيين المعتدى عليهم”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد تهرب من أسئلة الصحفي سعيد عريقات بشأن تغاضي الولايات المتحدة عن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين وقطاع غزة خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

وكان برايس يعلّق على التطورات الجارية في القدس المحتلة وغزة وقصف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب ويؤكد على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وعندما وجّه الصحفي للمتحدث سؤالا مباشرا عما إذا كانت الولايات المتحدة تدين قتل الأطفال الفلسطينيين بدا على برايس التوتر وقال “من الواضح أن هذه الأنباء خرجت لتوها وكنت وحسب فهمي لا يوجد تأكيد مستقل بشأن الوقائع على الأرض بعد ولذلك أجد نفسي مترددا في الخوض في تفاصيل تلك الأخبار”.

ثم أضاف “بالتأكيد قتل المدنيين -أي مدنيين- سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين هو أمر نتعامل معه بمنتهى الجدية”.

فقال له الصحفي “أنت ستعرف أنه بمجرد أن أعيد ما ذكرته في إجابتك أنها تنطوي على إشكالية كبيرة أو بالأحرى أنها ليست إجابة شافية”.

وأضاف “(فأنت قلت) نحن نؤمن أن ذلك (أي حق الدفاع عن النفس) ينطبق على جميع الدول. أنت ترى الآن أين تكمن المشكلة في إجابتك؛ أليس كذلك؟”

ثم سأله “هل تعتبر فلسطين دولة”؟ فرد عليه برايس في تردد “لم أكن أشير إلى..”، فقاطعه الصحفي وسأله “هل تنتقد بقولك بذلك موقف المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة؟”.

فقال برايس “أنا أتحدث بشكل عام ولا أشير إلى الإسرائيليين أو الفلسطينيين في هذه الحالة”.

فسأله عريقات “هل يملك الفلسطينيين حق الدفاع عن أنفسهم؟”، فرد برايس “لا أريد الخوض في نقاش حول الجوانب القانونية لهذا الموضوع. رسالتنا من هذه المنبر هي الدعوة إلى خفض التصعيد”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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