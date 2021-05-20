الرئاسة الفلسطينية: أبو مازن يرحب بالهدنة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرحب بالهدنة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي حقنا للدم الفلسطيني، مضيفا أن هذا هو المطلب الأول الذي أكد عليه في اتصالاته السابقة مع القادة الدوليين خاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف أبوردينة، أمس الخميس، في لقاء مع الجزيرة مباشر “حسب معلوماتنا، ليست هناك شروط مسبقة بخصوص الهدنة ووقف إطلاق النار، وأن الهدف المقبل هو معالجة تداعيات الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وشدد أبو ردينة أن مجموع الجرائم التي “ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تستحق أن ترفع لمحكمة الجنايات الدولية”.

وكان بين صادرعن الحكومة الإسرائيلية قد أكد قبول وقف إطلاق نارمتبادل بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال من دون شروط بناء على اقتراح مصري.

وكشف أبو ردينة أن الرئيس الأمريكي قد أكد في اتصال هاتفي سابق مع الرئيس عباس أنه “ضد ما وقع في حي الشيخ جراح، وضد السياسة الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، وأنه مع ضرورة احترام الوضع القائم بما في ذلك احترام الحقوق الدينية للمواطنين الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين”.

وشدد أبو ردينة على أن هذه هي مجمل المطالب التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية بهدف الوصول إلى الحل المنشود.

وقال “لا نريد سلام بدون التزام بالشرعية الدولية القائمة على حدود 1967 والقدس الشرقية بمقدساتها”.

وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في استشهاد 230 فلسطينيا في قطاع غزة، فيما استشهد 29 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 69 طفلا و39 امرأة.