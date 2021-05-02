الكمامة اختفت.. موقف محرج لبايدن يضعه في “ورطة” على الهواء (فيديو)

أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن 30 ثانية وهو يبحث بشكل محموم عن كمامته التي تركها في جيبه قبل وصوله إلى تجمع بالهواء الطلق يوم الخميس الماضي في مدينة دولوث بولاية جورجيا.

وفي أثناء البحث قال بايدن إنه سيكون “في ورطة” بدونها وذلك رغم تلقيه جرعتي لقاح كورونا منذ أشهر.

وأظهرت لقطات اتخذت خلال الفعالية- التي أقيمت بمناسبة يومه المائة منذ توليه منصبه- الرئيس الأمريكي وهو يبحث عن كمامته المفقودة بعد وصوله إلى منصته.

ويمكن سماع الرئيس وهو يقول “لا أستطيع أن أجد قناعي” بينما يبحث عنه داخل ملف، ثم انضمت إليه السيدة الأولى جيل بايدن في بحثه اليائس بعد أن كرر مناشدته، وأخذت نفس الملف لتبحث فيه ثم انحنت لتنظر على الأرض أيضًا.

وعندما أحضر له قناع احتياطي، عثر بايدن على كمامته التي كانت في جيب بنطاله طوال الوقت، غير أنه لم يرتديها لفترة طويلة، إذ أزالها عن أنفه وفمه ليلقي خطابه أمام الحاضرين.

وفي مقابلة مع شبكة (إن بي سي) بثت يوم الجمعة، قال بايدن إنه يعتزم الاستمرار في ارتداء الكمامة بالخارج واصفًا إياها بأنها “مسؤولية وطنية”، وذلك رغم التوجيهات الجديدة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها القائلة بعدم ضرورة ارتداء الكمامات في الخارج بعد أخذ اللقاح.