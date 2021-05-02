“أنتظر وقت الإفطار لأدعو لك”.. نجل معتقل مصري يوجه رسالة مؤثرة لوالده (فيديو)

قال نجل اليوتيوبر المصري أحمد سبيع في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي إنه ينتظر وقت المغرب حتى يتوجه بالدعاء من أجل والده، وذلك عملا بالحديث الشريف “إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد”.

وتابع الطفل “نفسي يا بابا تيجي عشان تصلي معايا التراويح، ماما بتخاف تنزلني لوحدي”.

وكان اليوتيوبر أحمد سبيع قد اعتُقل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام”، وفق بيان للنيابة المصرية.

وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان -وهي منظمة حقوقية تعني بالقضايا الحقوقية المصرية وتعمل من جمهورية التشيك- فإن التهم الموجهة لسبيع في القضية 1111 لسنة 2020، تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”.

بعد إخفاءه لمدة يومين: حبس اليوتيوبر #أحمد_سبيع في القضية 1111 لسنة 2020 أمن دولة واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي https://t.co/ZRd85U2u8d — Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) December 1, 2020

وسبق أن اعتُقل سبيع، في 6 فبراير/شباط 2020، وحينها قالت صفحته على فيسبوك في منشور على لسان زوجته “أسألكم الدعاء لزوجي أحمد.. محتجز من صباح أمس وحتى الآن لا نعلم عنه شيئا”.