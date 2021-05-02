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لبنان يعلن تحديد هوية المتورطين في تهريب المخدرات للسعودية

وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي (غيتي)
وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي (غيتي)
2/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202107:38 PM (مكة المكرمة)

أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، تحديد هويات المتورطين في تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، من دون الكشف عن أسمائهم.

وعلقت السعودية دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها، في 25 أبريل/نيسان الماضي، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة للمملكة.

وآنذاك، غرّد السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري عبر تويتر مشيرًا إلى أن بلاده “ضبطت أكثر من 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال 6 سنوات”، كما قال وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى -يومها- إن الحظر السعودي للمنتجات اللبنانية خسارة كبيرة، وأضاف “قيمة الصادرات اللبنانية للمملكة 24 مليون دولار سنويًّا”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن حظر دخول الفواكه اللبنانية، وذلك عبر سلسلة تغريدات على تويتر.

وقال فهمي في تصريحات لقناة “mtv” المحلية إنه “تم الكشف عن المتورطين في عملية تهريب حبوب الكبتاغون (للسعودية)” من دون تفاصيل.

وأضاف “يجري الآن متابعة الموضوع والدولة اللبنانية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بهذا الملف”.

وأردف “التواصل لم ينقطع مع السعودية، ويجب ألا نستجدي دائمًا بالوضع الاقتصادي الصعب لرفع الحظر عن المنتجات اللبنانية”.

واستدرك “بل يجب أن نعمل يدًا بيد مع كل المواطنين ونبرهن لكل دول العالم أننا جادون وحازمون من الآن وصاعدًا في هذا الموضوع” مضيفًا “لا يمكن لأيّة دولة أن تضبط حدودها مئة بالمئة، ولكن بدأنا بمتابعة الموضوع وسنفعِّل ضبط الحدود وسنحاسب أيّ مسؤول عن أيّ فساد أو تهريب”.

وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020.

ويتجرع لبنان مرارة أزمة مالية طاحنة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، كما فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها وأصبح الدولار نادر الوجود.

وتفاقم الخطوة السعودية أزمات لبنان الاقتصادية الذي يشهد شحًا غير مسبوق في وفرة النقد الأجنبي، ما أدى إلى هبوط كبير في سعر الليرة أمام الدولار، طوال الفترة الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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