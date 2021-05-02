“انقذوا حي الشيخ جراح” يتصدر عربيا تزامنا مع مهلة للتسوية حددتها محكمة إسرائيلية

تصدرت حملة ” #انقذوا_حي_الشيخ_جراح” منصات التواصل عربيًا تزامنًا مع مهلة حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي الحي والمستوطنين للتوصل إلى اتفاق رفضته العائلات الفلسطينية.

واليوم الأحد، أمهلت المحكمة الإسرائيلية أهالي حي الشيخ جراح والمستوطنين حتى يوم الخميس القادم للتوصل إلى اتفاق القاضي “الاعتراف بملكية الأرض للمستوطنين مع بقاء العائلات كمستأجرين محمين وتسجيل العقد باسم شخص من العائلة وعند وفاته يستلم المستوطن العقار”.

وتقضي التسوية المزعومة إلى إيجاد آلية لدفع بدل إيجار للمستوطنين بأثر رجعي، لكن عائلات حي الشيخ جراح رفضوا الاتفاق باعتباره اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.

واقترحت العائلات أن تودع مبالغ بدل الإيجار في صندوق خاص تابع للمحكمة إلى أن يتم البت في قرار ملكية الأرض، وناشدوا حكومة الأردن ووكالة غوث اللاجئين للضغط على سلطات الاحتلال بمنع إخلائهم من المنازل.

فلسطينية : انت تسرق بيتي .

مستوطن : اذا لم اسرقه ، سوف يسرقه احد غيري . ٣٠ ثانية تشرح قضية فلسطين .

" السطو / التهجير / الإحتلال / القوة "#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/cTKxVzS2zz — عوض المطيري (@AwadAl_) May 1, 2021

ويشهد حي الشيخ جراح منذ عدة أسابيع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال تظاهرات ووقفات تضامنية نظمت في الحي ضد الإخلاء والتهجير، وسط دعوات للاعتصام هناك وتبني استراتيجية المقاومة والصمود.

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من طرد وشيك من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين، ضمن مخطط لتهويد القدس وتهجير سكانها بهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وفق تقارير حقوقية.

يأتي ذلك بينما اقتحم أكثر من مئة مستوطن باحات المسجد الاقصى صباح اليوم بعد انتشار مكثف مساء أمس لقوات الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس.

وأطلق ناشطون منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي حملة “أنقذوا حي الشيخ جراح” في مدينة القدس المحتلة، باللغتين العربية والإنجليزية (SaveSheikhJarrah#)، قبيل موعد بت محكمة إسرائيلية في قرار هدم عشرات منازل لفلسطينيين في الحي.

كما دشنوا عريضة على موقع “آفاز” تهدف إلى جمع تواقيع رافضة لقرار الاحتلال بتهجير سكان الحي، ليتم رفعها إلى الأمم المتحدة، محذرين من نكبة جديدة بانتظار نحو 600 فلسطيني في الحي مهددون بالتهجير من بيوتهم.

سيدة فلسطينية تنتظر أمام منزلها في حي الشيخ جراح الذي استولى عليه المستوطنون. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah

It breaks my heart💔 pic.twitter.com/7332QsTzst — 𓂆 لين (@lynnmawed) May 1, 2021

"أين ستذهب بعد سرقة منزلك؟"

سؤال غريب، وإجابة موجعة….

هذا ما قاله نبيل الكرد المهدد بالإخلاء من منزله لصالح المستوطنين في الشيخ جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #حياة_اف_ام #رمضان_حياة pic.twitter.com/Un9dGK8g8f — #HayatFm حياة اف ام (@hayatfmofficial) May 2, 2021

هل رأت الدنيا وقاحة ونطاعة كوقاحة المستوطنين؟ صورة لعدد من المستوطنين يستفزون سيدة فلسطينية المهددة بالتشريد من بيتها من اجل منحه للمستوطنين الا لعنة الله على الظالمين ..

#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/JWhhE3c8Qo — 🇵🇸 ✌ فلسطين ✌🇵🇸 (@YmjOafrDD5PTUxQ) May 2, 2021

شاهدو قذارة الاحتلال .. بشكل اجرامي وهمجي يتم طردك من منزلك وفي ذات اليوم يسكن مستوطن قادم من اوروبا ويبدأ به حياة جديدة يستهلها بإزالة راية وطنك ووضع راية العصابات الصهيونية.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/xwFKoX5C0t — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) May 1, 2021

دعوات للتوجه إلى البيوت المهددة في حي الشيخ جراح للإعتصام مع العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/8JIk48mXET — فلسطين27 (@Pal_27KM) May 1, 2021

قوات الاحتلال تعتقل ناشطين بعد الاعتداء عليهم بالضرب خلال مظاهرة حي الشيخ جراح، سلاحنا الان التغريد والتضامن مع اهلنا في حي الشيخ جراح #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/iManVogBxf — Wafa O (@wafaO_Ahmed) May 2, 2021