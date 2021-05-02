“انقذوا حي الشيخ جراح” يتصدر عربيا تزامنا مع مهلة للتسوية حددتها محكمة إسرائيلية

تكافح عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح لأجل الحفاظ على منازلها من استيلاء المستوطنين الإسرائيليين، والذين يسعون إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم وتقنين الوضع عن طريق محكمة إسرائيلية.
تصدرت حملة ” #انقذوا_حي_الشيخ_جراح” منصات التواصل عربيًا تزامنًا مع مهلة حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي الحي والمستوطنين للتوصل إلى اتفاق رفضته العائلات الفلسطينية.
واليوم الأحد، أمهلت المحكمة الإسرائيلية أهالي حي الشيخ جراح والمستوطنين حتى يوم الخميس القادم للتوصل إلى اتفاق القاضي “الاعتراف بملكية الأرض للمستوطنين مع بقاء العائلات كمستأجرين محمين وتسجيل العقد باسم شخص من العائلة وعند وفاته يستلم المستوطن العقار”.
وتقضي التسوية المزعومة إلى إيجاد آلية لدفع بدل إيجار للمستوطنين بأثر رجعي، لكن عائلات حي الشيخ جراح رفضوا الاتفاق باعتباره اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.
واقترحت العائلات أن تودع مبالغ بدل الإيجار في صندوق خاص تابع للمحكمة إلى أن يتم البت في قرار ملكية الأرض، وناشدوا حكومة الأردن ووكالة غوث اللاجئين للضغط على سلطات الاحتلال بمنع إخلائهم من المنازل.
فلسطينية : انت تسرق بيتي .
مستوطن : اذا لم اسرقه ، سوف يسرقه احد غيري .
٣٠ ثانية تشرح قضية فلسطين .
" السطو / التهجير / الإحتلال / القوة "#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/cTKxVzS2zz
— عوض المطيري (@AwadAl_) May 1, 2021
ويشهد حي الشيخ جراح منذ عدة أسابيع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال تظاهرات ووقفات تضامنية نظمت في الحي ضد الإخلاء والتهجير، وسط دعوات للاعتصام هناك وتبني استراتيجية المقاومة والصمود.
وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من طرد وشيك من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين، ضمن مخطط لتهويد القدس وتهجير سكانها بهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وفق تقارير حقوقية.
وسط ترقب لإخلاء محتمل لعدد من عائلاته من منازلهم، تصاعد حملة #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح .. #القدس@ajmhashtag pic.twitter.com/P3mgbo7Y2K
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 1, 2021
يأتي ذلك بينما اقتحم أكثر من مئة مستوطن باحات المسجد الاقصى صباح اليوم بعد انتشار مكثف مساء أمس لقوات الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس.
وأطلق ناشطون منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي حملة “أنقذوا حي الشيخ جراح” في مدينة القدس المحتلة، باللغتين العربية والإنجليزية (SaveSheikhJarrah#)، قبيل موعد بت محكمة إسرائيلية في قرار هدم عشرات منازل لفلسطينيين في الحي.
كما دشنوا عريضة على موقع “آفاز” تهدف إلى جمع تواقيع رافضة لقرار الاحتلال بتهجير سكان الحي، ليتم رفعها إلى الأمم المتحدة، محذرين من نكبة جديدة بانتظار نحو 600 فلسطيني في الحي مهددون بالتهجير من بيوتهم.
النكبة مستمرة !!#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/ev6VYjU7uy
— مش هيك (@meshhek) May 2, 2021
سيدة فلسطينية تنتظر أمام منزلها في حي الشيخ جراح الذي استولى عليه المستوطنون. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah
It breaks my heart💔 pic.twitter.com/7332QsTzst
— 𓂆 لين (@lynnmawed) May 1, 2021
#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/JfVO8LyqQ0
— Saad omar (@saedomar5) May 2, 2021
"أين ستذهب بعد سرقة منزلك؟"
سؤال غريب، وإجابة موجعة….
هذا ما قاله نبيل الكرد المهدد بالإخلاء من منزله لصالح المستوطنين في الشيخ جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #حياة_اف_ام #رمضان_حياة pic.twitter.com/Un9dGK8g8f
— #HayatFm حياة اف ام (@hayatfmofficial) May 2, 2021
هل رأت الدنيا وقاحة ونطاعة كوقاحة المستوطنين؟
صورة لعدد من المستوطنين يستفزون سيدة فلسطينية المهددة بالتشريد من بيتها من اجل منحه للمستوطنين
الا لعنة الله على الظالمين ..
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/JWhhE3c8Qo
— 🇵🇸 ✌ فلسطين ✌🇵🇸 (@YmjOafrDD5PTUxQ) May 2, 2021
شاهدو قذارة الاحتلال .. بشكل اجرامي وهمجي يتم طردك من منزلك وفي ذات اليوم يسكن مستوطن قادم من اوروبا ويبدأ به حياة جديدة يستهلها بإزالة راية وطنك ووضع راية العصابات الصهيونية.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/xwFKoX5C0t
— Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) May 1, 2021
دعوات للتوجه إلى البيوت المهددة في حي الشيخ جراح للإعتصام مع العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/8JIk48mXET
— فلسطين27 (@Pal_27KM) May 1, 2021
قوات الاحتلال تعتقل ناشطين بعد الاعتداء عليهم بالضرب خلال مظاهرة حي الشيخ جراح، سلاحنا الان التغريد والتضامن مع اهلنا في حي الشيخ جراح #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/iManVogBxf
— Wafa O (@wafaO_Ahmed) May 2, 2021
المخطط يقضي بطرد كل فلسطيني من القدس، واحاطة المسجد الاقصى بالصهاينة من كل الجهات بعدها يأتي دور تطبيق اقامة الهيكل اليهودي المزعوم على انقاض الاقصى كما تنص مرجعياتهم الدينية.
السماح بتهجير سكان الشيخ جراح يعني سماح بهدم الاقصى. #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/bSlM1LV5yv
— Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) May 1, 2021