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تهاني عامر.. السفارة الأمريكية في القاهرة تحتفي بمهندسة مصرية تعمل بوكالة ناسا

المهندسة المصرية الأمريكية تهاني عامر (ناسا)
المهندسة المصرية الأمريكية تهاني عامر (ناسا)
2/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202102:16 PM (مكة المكرمة)

احتفت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالمهندسة المصرية الأمريكية تهاني عامر التي تعمل مديرة برامج لدى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وذلك في إطار ما أسمته “بشهر التاريخ الأمريكي العربي”.

وسردت السفارة جانبًا من مسيرة المهندسة تهاني من أول نشأتها في العاصمة المصرية القاهرة ثم هجرتها للولايات المتحدة والتحاقها بالعمل لدى ناسا فيما أسمته “بالمسيرة المهنية المذهلة” وذلك في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وبحسب السفارة الأمريكية فإن تهاني نشأت في القاهرة ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة في سن السابعة عشرة وكانت شغوفة بمادة الرياضيات، ورغم عدم تحدثها الإنجليزية بطلاقة في البداية، فإنها كانت تحصل على أعلى الدرجات في مادة التفاضل والتكامل وهو أول فصل التحقت به.

وأضاف المنشور “كان هدف تهاني أن تكون مهندسة، وهو ما تنسبه إلى مشاهدتها لوالدها عندما كانت طفلة وهو يعمل على إصلاح محرك سيارته”.

وتابع “حصلت تهاني على درجة الزمالة أثناء رعاية طفليها، ثم ثابرت وحصلت على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وماجستير في هندسة الطيران ودكتوراه في الهندسة”.

وبحسب المنشور أيضًا فإن الدكتورة تهاني عامر تعمل حاليًا مديرة برامج في وكالة ناسا، حيث ابتكرت وحصلت على براءة اختراع لاختراع يقيس مقدار التوصل الحراري للرقائق، والتي لها تطبيقات في الترانزستورات والطلاءات الضوئية وتحويل الطاقة الكهروحرارية.

وكذلك فقد شاركت الدكتورة تهاني في العديد من برامج خدمة المجتمع، بما في ذلك يوم الرعاية التابع لوكالة ناسا ويوم التنوع ونوادي العلوم بعد المدرسة.

وفي عام 2014، فازت الدكتورة تهاني عامر بجائزة الخدمة العامة من وكالة ناسا لتفانيها في تعزيز دور النساء والأقليات العرقية في العلوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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