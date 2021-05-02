شاهد: حريق كبير قرب مطار بن غوريون وسط إسرائيل وإخلاء المنازل المجاورة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بنشوب حريق كبير بالقرب من مطار بن غوريون في تل أبيب، بينما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل للحريق نفسه تشير لعدم السيطرة على الحريق حتى اللحظة.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي نقلًا عن مصادر أن نيران الحريق اشتعلت بجوار مطار بن غوريون وتم إخلاء بعض المنازل المجاورة للمطار.

💢أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق كبير بجوار مطار بن غوريون في يافا (تل أبيب) وإخلاء بعض المنازل المجاورة.. وأكدت القناة الـ12 أن ستة فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران.#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/Ff96q4KUfh — نجاح محمد علي (@najahmalii) May 2, 2021

وأفاد الموقع بأن 6 فرق إطفاء هرعت إلى مكان الحريق، وبأن قوات إضافية في طريقها إليه للسيطرة على النيران، كما بدأت الشرطة في إجلاء السكان من المنازل القريبة.

وتم إغلاق جميع مداخل المنطقة أمام حركة المرور. وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل للحريق.

اندلاع حريق ضخم قرب #مطار_بن_غوريون في #تل_أبيب وعمليات إخلاء من مستوطنة زيتان المجاورة pic.twitter.com/xO4Qb9AKI7 — Ahmad El Hajj (@AhmadElHajj007) May 2, 2021

وبحسب الموقع أيضًا، امتد الحريق إلى موقف السيارات المجاور للمطار وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان.

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنه لم تسجل أي إصابات في الأرواح واقتصرت على الخسائر على الماديات فقط.