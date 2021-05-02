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شاهد: حريق كبير قرب مطار بن غوريون وسط إسرائيل وإخلاء المنازل المجاورة

ست فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران (مواقع التواصل)
ست فرق إطفاء تعمل في الموقع واستطاعت قبل قليل الحد من انتشار النيران (مواقع التواصل)
2/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202103:40 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بنشوب حريق كبير بالقرب من مطار بن غوريون في تل أبيب، بينما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل للحريق نفسه تشير لعدم السيطرة على الحريق حتى اللحظة.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي نقلًا عن مصادر أن نيران الحريق اشتعلت بجوار مطار بن غوريون وتم إخلاء بعض المنازل المجاورة للمطار.

وأفاد الموقع بأن 6 فرق إطفاء هرعت إلى مكان الحريق، وبأن قوات إضافية في طريقها إليه للسيطرة على النيران، كما بدأت الشرطة في إجلاء السكان من المنازل القريبة.

وتم إغلاق جميع مداخل المنطقة أمام حركة المرور. وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل للحريق.

وبحسب الموقع أيضًا، امتد الحريق إلى موقف السيارات المجاور للمطار وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان.

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنه لم تسجل أي إصابات في الأرواح واقتصرت على الخسائر على الماديات فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية

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