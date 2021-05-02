أوقع ضحايا.. حريق هائل واشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بأفغانستان (فيديو)

اندلع حريق هائل في عدد من شاحنات نقل الوقود شمالي العاصمة الأفغانية كابل، مخلفا ما لا يقل عن 9 قتلى، بينما غطى الدخان المدينة وانقطع التيار الكهربائي عن العديد من السكان.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تحققت الجزيرة مباشر من صحتها، اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في منطقة كاريز مير شمالي العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان اليوم الأحد إنه تم نقل 14 شخصًا مصابين إلى المستشفيات، وغادر بعضهم المستشفيات لاحقا.

وأفاد عريان بأن النيران اشتعلت على ما يبدو في إحدى شاحنات نقل الوقود، ثم امتدت إلى عشرات الشاحنات الأخرى التي كانت متوقفة على مقربة منها.

ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق أمس السبت وما إذا كان قد تم إشعاله عمدًا.

وقال عريان “نعمل من أجل التوصل لسبب الحريق. لا يمكننا حاليًا سوى القول إن الحريق بدأ في ناقلة نفط في منطقة قلعة مراد بك وامتد إلى شاحنات أخرى”.

وكان الحريق كبيرًا للدرجة التي تسمح للسكان برؤيته من جميع أنحاء المدينة. كما سُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات قوية.

وقالت شركة الكهرباء في البلاد إن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي تاركًا أجزاء كثيرة من المدينة في الظلام.

يشار إلى أن حريقًا هائلًا وقع في منتصف شباط/فبراير الماضي على الحدود بين أفغانستان وإيران تضمن مئات الشاحنات والحاويات بملايين الدولارات بعد انفجار شاحنة وقود. وأسفر الحريق عن إصابة 17 شخصًا على الأقل.

وأمس السبت، بدأت الولايات المتحدة رسميًا سحب آخر جنودها من أفغانستان في عملية تشكل خاتمة حرب استمرت 20 عامًا. وكانت قوات الأمن الأفغانية بحالة تأهب خشية حدوث هجمات ضد القوات الأمريكية أثناء انسحابها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن الولايات المتحدة ستبدأ في سحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان في الأول من مايو/أيار على أن يكتمل الانسحاب في 11 من سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي 29 فبراير/شباط العام الماضي، وقّعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا في الدوحة نص على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية بحلول مايو/أيار عام 2021، مقابل ضمانات أمنية وتعهدات من طالبان بإجراء مفاوضات مع حكومة كابل وخفض أعمال العنف.