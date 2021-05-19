وزارة الصحة في غزة تطلق نداء استغاثة لتوفير 46.6 مليون دولار

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، نداء استغاثة لتوفير 46.6 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الصحية في القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم العاشر.

وقالت الوزارة في بيان بشأن المشهد الصحي خلال العدوان الاسرائيلي المتواصل على محافظات قطاع غزة: “نوجه نداء استغاثة عاجل لتوفير 46.6 مليون دولار لتلبية احتياجات القطاع الصحي الهامة والطارئة”.

وأضافت أن الاحتياجات تشمل “أدوية ومستهلكات طبية وأجهزة عمليات وعناية مركزة وأشعة تشخيصية وأدوات جراحية ومختبرات وغيره من الاحتياجات العاجلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية”.

وتابع البيان أن وزارة الصحة “تنظر بقلق شديد إزاء تشريد نحو 50 ألف مواطن باتوا في ظروف صحية ومعيشية غير مناسبة في 52 مركزاً للإيواء قد تسارع من احتمالية حدوث موجة ثالثة من وباء كورونا وانتشار الأمراض المعدية والجلدية التي قد يتعذر على الطواقم الصحية متابعتها بالشكل الأمثل”.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وازداد الوضع توترا في 10 مايو/أيار الجاري بشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر حتى مساء الأربعاء عن استشهاد 227 شهيدا، بينهم 64 طفلا و38 امرأة و17 مسناً، بالإضافة إلى 1630 إصابة بجراح مختلفة منها 55 إصابة شديدة الخطورة و400 إصابة في الأجزاء العلوية منها 153 إصابة في الرأس والرقبة، ومن بين الإصابات 470 طفلا و310 امرأة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 27 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأُصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.