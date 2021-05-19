البث الحي
الأخبار

“طائرة الزواري”… كتائب القسام تكشف عن طائرة مسيرة جديدة (فيديو)

صورة جوية التقطتها الطائرة الاستطلاعية "الزواري" للمنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل
صورة جوية التقطتها الطائرة الاستطلاعية "الزواري" للمنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل
19/5/2021-|آخر تحديث: 19/5/202108:49 PM (مكة المكرمة)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أدخلت للخدمة طائرة استطلاع مسيرة جديدة بمواصفات تكنولوجية متطورة.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، اليوم الأربعاء، صورا جوية التقطتها الطائرة المسيرة الجديدة بعدما نفذت طلعات رصد واستطلاع لأهداف ومواقع شملت تمركز قوات الاحتلال والآليات العسكرية في الداخل الإسرائيلي، وعادت لقواعدها بسلام. 

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشور مشاهد جوية للمناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، كما أظهرت أيضا أراضي زراعية وجسرا ودبابات إسرائيلية.

وقالت القسام في بيان إن الطائرة من طراز الزواري وسُمّيت بهذا الاسم تيمناً بالشهيد القسامي المهندس التونسي محمد الزواري.

يذكر أن الزواري هو مهندس تونسي، كان عضوًا في كتائب القسام، وأشرف على مشروعها الخاص بتطوير صناعة الطائرات بدون طيار، واغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي في صفاقس في ديسمبر/كانون أول 2016.

يشار إلى أن كتائب القسام نعت في بيان عسكري، في 17 ديسمبر 2016، الشهيد محمد الزواري واعتبرته أحد قادتها ومن الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والتي كان لها دور في حرب العصف المأكول عام 2014.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، وترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 227 بينهم 63 طفلًا و38 امرأة و17 مسنًا وإصابة 1530، بالإضافة إلى 27 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر وأكثر من 6 آلاف جريح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة وطفلته وزوجته الحامل في غارة إسرائيلية (فيديو)

الشهيد إياد صالحة على كرسيه المتحرك ومعه طفلته الصغيرة (مواقع التواصل)

جندي إسرائيلي يطلق رصاصة على رأس شاب من المسافة صفر في الشيخ جراح (فيديو)

جندي الاحتلال يصوب البندقية نحو رأس الشاب (فيسبوك)

وزارة الصحة في غزة تطلق نداء استغاثة لتوفير 46.6 مليون دولار

طفلة فلسطينية تعالج في مستشفى بغزة في 17 مايو (رويترز)

تركيا ترد على الاتهامات الأمريكية لأردوغان بـ”معاداة السامية”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان &#34;يمين&#34; والرئيس الأمريكي جو بايدن (الفرنسية - أرشيف)
الأكثر قراءة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل (فيديو)

قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطنة ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليها، قبل أن تعلن استشهادها (مواقع التواصل)

وزير خارجية مصر: الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصالحنا.. وصباحي: خطاب العار

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

تميم البرغوثي: هكذا ستحاول إسرائيل احتواء الكابوس الذي تواجهه ولهذا السبب ستفشل (فيديو)

البرغوثي: لا يمكن لحكومة أن تطبق قوانينها الظالمة والعنصرية إذا كان نصف عدد الناس الذين تطبق عليهم القوانين يرفضونها ويقاومونها (رويترز)

مدير دائرة الخرائط في القدس يكشف هدف إسرائيل من السيطرة على الشيخ جراح (فيديو)

مناشدات واسعة بإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة (مواقع التواصل)