“طائرة الزواري”… كتائب القسام تكشف عن طائرة مسيرة جديدة (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أدخلت للخدمة طائرة استطلاع مسيرة جديدة بمواصفات تكنولوجية متطورة.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، اليوم الأربعاء، صورا جوية التقطتها الطائرة المسيرة الجديدة بعدما نفذت طلعات رصد واستطلاع لأهداف ومواقع شملت تمركز قوات الاحتلال والآليات العسكرية في الداخل الإسرائيلي، وعادت لقواعدها بسلام.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشور مشاهد جوية للمناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، كما أظهرت أيضا أراضي زراعية وجسرا ودبابات إسرائيلية.

وقالت القسام في بيان إن الطائرة من طراز الزواري وسُمّيت بهذا الاسم تيمناً بالشهيد القسامي المهندس التونسي محمد الزواري.

#شاهد كـتـ ـائـ ـب الـقـ ــســــ ـــام تعلن عن طائرة "الزواري" المسيّرة وتنشر مشاهد لتنفذ طلعات رصدٍ واستطلاع لأهداف ومواقع الاحتلال وتعود إلى قواعدها بسلام، وقد سُمّيت بهذا الاسم تيمناً بالشهيد المهندس التونسي/ محمد الزواري pic.twitter.com/tf8IvJFeGV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 19, 2021

يذكر أن الزواري هو مهندس تونسي، كان عضوًا في كتائب القسام، وأشرف على مشروعها الخاص بتطوير صناعة الطائرات بدون طيار، واغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي في صفاقس في ديسمبر/كانون أول 2016.

يشار إلى أن كتائب القسام نعت في بيان عسكري، في 17 ديسمبر 2016، الشهيد محمد الزواري واعتبرته أحد قادتها ومن الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والتي كان لها دور في حرب العصف المأكول عام 2014.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، وترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 227 بينهم 63 طفلًا و38 امرأة و17 مسنًا وإصابة 1530، بالإضافة إلى 27 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر وأكثر من 6 آلاف جريح.