حياة الفلسطينيين مهمة.. حملة توقيعات عالمية تجذب الملايين لفرض عقوبات على إسرائيل

نظمت حركة “آفاز” العالمية -والتي تهدف لتمكين سياسات الشعوب من صناعة القرارات حول العالم- حملة توقيعات غير مسبوقة للوقوف مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي واستطاعت جمع أكثر من 3 ملايين صوت يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “هذه نقطة تحول للعدالة وحقوق الإنسان الفلسطينية، انضم إلى حملتنا العالمية الهائلة للعقوبات، يمكننا معا أن نفعلها”.

ووجهت الحركة رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وإلى وزراء الخارجية والبرلمانيين ورؤساء الدول في جميع أنحاء العالم، قالت فيها “لإنهاء دوّامة العنف: طالبوا بفرض عقوبات الآن”.

وتابعت “أصبحت الطريقة التي يُعامل بها الفلسطينيون بمثابة وصمة عار على جبين العالم، لقد حان الوقت لكي تتحرك دول العالم، من خلال فرض عقوبات على القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية الرئيسية، إلى أن ينال الفلسطينيون حقوقهم الكاملة، نحن ندعوكم اليوم إلى اتباع صوت الضمير والتحرك فورًا من أجل وقف هدر الدم”.

From London to Madrid👉Mexico to Buenos Aires👉Washington to Sydney👉Baghdad to Johannesburg From the world to Palestine! In an historic global rally of solidarity! Share your photos from the protests— let’s document this historic moment together! #FreePalestine. 🌎✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/If9aHsfOQR

— Avaaz (@Avaaz) May 16, 2021