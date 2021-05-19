استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد مواطنة في إطلاق نار جنوبي الضفة الغربية، فيما أظهر مقطع فيديو مستوطنا يطلق النار عليها.

وقالت الوزارة في بيان، إن “فلسطينية استشهدت جراء إطلاق الاحتلال النار عليها في الخليل،” دون مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام، قيام مستوطن إسرائيلي بإطلاق النار تجاه السيدة، وسط وجود لجنود الاحتلال، قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل.

#شاهد.. لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في الخليل.#فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/RFGWFOYSuE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 19, 2021

-استشهاد فتاة برصاص مستوطن يهودي مستوطن يطلق النار على فتاة فلسطينية عند مدخل مستوطنة كريات اربع المقامة على أراضي الخليل وقام المجرم بوضع سلاح بالقرب منها للترويج لروايته الكاذبة حول جريمته وهو نفس السلاح الذي قتلها به وفق ما أظهرت التسجيلات المصورة للجريمة pic.twitter.com/Z10vUhT9ND — أبو باسل (@generalpalestin) May 19, 2021

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطنة وفاء عبد الرحمن برادعي (34 عاما) ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليها، قبل أن تعلن استشهادها واحتجاز جثمانها.

فيما زعم بيان للجيش الإسرائيلي أن فلسطينية “حاولت تنفيذ عملية طعن في مستوطنة كريات أربع” المقامة على أراضي الخليل، مضيفا أنه “تم تحييدها في المكان”.

⁧#شاهد⁩: استشهاد سيدة فلسطينية أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل#فلسطين pic.twitter.com/LmqJttEuID — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2021

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الفتاة (الشهيدة) كانت مسلحة بسكين كما كان بحوزتها مسدسًا، بينما كتب ناشط فلسطيني عبر تويتر: “للتوضيح، ما حدث في الخليل هو عملية فدائية، فلسطينية مسلحة حاولت اقتحام مستوطنة وأطلقت نيران سلاحها باتجاه جنود الاحتلال والمستوطنين، ومن ثم ارتقت شهيدة”.

للتوضيح ما حدث في الخليل هو عملية فدائية .. فلسطينية مسلحة حاولت اقتحام مستوطنة وأطلقت نيران سلاحها باتجاه جنود الاحتلال والمستوطنين.. ومن ثم ارتقت شهيدة#فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/p2bMWULkgy — أحمد جرار (@j_jarar) May 19, 2021

وعلق آخر على الواقعة، قائلا: “أختنا في الخليل امتشقت سلاحها، ونزلت إلى الميدان لتجابه العدو كما دلال المغربي، تلقي على كل الرجال المترددين أو المتخاذلين”.

من ناحية أخرى، شكّك مغردون فلسطينيون وعرب، بصحة رواية الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولة الفتاة تنفيذ عملية فدائية.

اختنا في الخليل لم يلفق الاحتلال تهمة لقتلها… وانما امتشقت سلاحها، ونزلت الى الميدان لتجابه العدو كما دلال المغربي، تلقي على كل الرجال المترددين او المتخاذلين.#فلسطين_تنتقض — خالد أبو دقة #فلسطين 🇵🇸 (@kDaqqa) May 19, 2021

ونشر الصحفي الفلسطيني خضر الدين الجعبري، مجموعة من الصور تنفي الرواية الإسرائيلية من وجهة نظره، معلقًا عليها: “أعدموها بدم بارد ووضعوا السلاح بجانبها، افضحوا جرائم الاحتلال”.

من ناحيتها قالت الإعلامية أماني جحا: “لم تكن تحمل سلاحا يا قتلة”.

ويرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 مايو/ أيار الجاري إلى 28 شهيداً فلسطينياً، فيما أصيب قرابة 7 آلاف، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

ما عندي شك إنو الاحتلال ممكن يعدم أي فلسطيني بدون سبب ويلفق التهمة. لكن مؤخراً صار في تحويل أي عمل وطني ل"اعدام بالخطأ"، محاولة دعس، بتلاقي الناس بتكتب زحلقت السيارة ودخل بالجنود..الخ. المفروض إنو احنا نفترض العمل الوطني إلا إذا تأكدنا من العكس. وبنت الخليل نزلت فعلا تطخ بالm16 — bara' ayyash (@baraayyash) May 19, 2021

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

שלפה M-16 – ונורתה: תיעוד ניסיון הפיגוע בקריית ארבע ממצלמות האבטחה@carmeldangor pic.twitter.com/tEQkwreYAe — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

وازداد الوضع توترا في 10 مايو/أيار الجاري بشن قوات الاحتلال عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر حتى اليوم الأربعاء عن 227 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيّدة، بجانب أكثر من 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

عن خبر إستشهاد فتاة في الخليل بالقرب من مستوطنة"كريات أربع لّن تكون"،نأسف أنه لم تكن عملية فدائية بشهادة مصادر إعلامية من أهل الخليل الأدرى بشعابها ونحترم التوضيح وكشف وفضح أساليب الاحتلال القذرة، لكننا نستهجن ردّة الفعل المبالغ فيها لنفي الخبر.

الخبر احتاج(توضيح) وليس إستهجان! — ‏𓂆 Hana (@Eilabun) May 19, 2021

لم تكن تحمل سلاحا يا قتلة pic.twitter.com/4whaP7slWL — أماني جحا (@amanie_geha) May 19, 2021

שלפה M-16 – ונורתה: תיעוד ניסיון הפיגוע בקריית ארבע ממצלמות האבטחה@carmeldangor pic.twitter.com/tEQkwreYAe — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021