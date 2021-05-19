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إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

جنود لبنانيون يقفون في قرية مارون الراس قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان (رويترز)
جنود لبنانيون يقفون في قرية مارون الراس قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان (رويترز)
19/5/2021-|آخر تحديث: 19/5/202107:06 PM (مكة المكرمة)

قال الجيش الإسرائيلي إن أربعة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، في حادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من أسبوع، مضيفا أن صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ دوت في منطقة الجليل شرقي مدينة حيفا في الداخل الإسرائيلي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عملية إطلاق الصواريخ جرت من محيط قرية صديقين في منطقة صور.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، الإثنين الماضي، مناطق بجنوب لبنان بالمدفعية وذلك ردا على إطلاق صواريخ من المنطقة التي استهدفت شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، إنه رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان، لكنها لم تصل الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أنه ردا على ذلك، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها نحو مصادر النيران في اتجاه جنوب لبنان.

وخاضت إسرائيل حربا في 2006 مع حزب الله، الذي يهيمن على جنوب لبنان ويملك صواريخ متطورة.

ويسود الهدوء الحدود إلى حد بعيد منذ ذلك الحين.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 227 بينهم 63 طفلًا و36 امرأة و16 مسنًا وإصابة 1530، بالإضافة إلى 27 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر وأكثر من 6 آلاف جريح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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