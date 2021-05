استشهاد صحفي وإصابة مصور الأناضول في غزة.. الأونروا تحذر من كارثة والضفة تنتفض

أصيب مصور وكالة أنباء الأناضول التركية في غزة جراء قصف إسرائيلي جنوبي المدينة، اليوم الأربعاء، بينما استشهد صحفي بإذاعة الأقصى المحلية بقصف على منزله فجرًا.

وأعلنت الأناضول إصابة مصورها بغزة محمد دحلان وأنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكدت إذاعة الأقصى المحلية استشهاد الصحفي لديها يوسف أبو حسين، في قصف على منزله في حي الشيخ رضوان شمال غزة فجر اليوم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر، وخلف شهداء وجرحى ودمارا مهولا بالبنايات السكنية والبنى التحتية، بينما ترد المقاومة برشقات صاروخية على مدن وأهداف إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان تنفيذه الليلة الماضية 122 غارة على القطاع خلال 25 دقيقة ضمن المرحلة الخامسة من عدوانه على غزة، بينما أطلقت المقاومة 50 صاروخًا على إسرائيل منذ الليل وحتى فجر اليوم الأربعاء ردًا على القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع.

وقالت المقاومة إنها قصفت عددا من المدن والقواعد العسكرية الإسرائيلية. ونفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على وقف لإطلاق النار، لكنها قال إن هناك جهودًا جادة واتصالات من الوسطاء للوصول إلى تهدئة.

وكان قد استشهد فجر اليوم ثلاثة وأصيب آخران في قصف من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلاً في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 219 -بينهم 63 طفلًا و36 امرأة و16 مسنًا- وإصابة 1530 بجروح متفاوتة. بالإضافة إلى نزوح أكثر من 52 ألفا ودمار نحو 450 بناء.

وحذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء، من أن استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، سيخلق أزمة حقيقية في غزة ويدفع الأمور باتجاه كارثة أكبر.

وكشفت عن أن 48 ألف مواطن نازحا في 58 مدرسة بمختلف مناطق قطاع غزة، هربوا من منازلهم التي دمرت وتعرضت للقصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي ومن مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية على مدار أيام العدوان المتواصل على غزة.

Palestinian children play at in the school yard of the UNRWA Salah Eddin School in Gaza.

Their families are among the 48,000 civilians seeking refuge in UNRWA shelters after their displacement by airstrikes in the besieged Gaza Strip.

📸: © 2021 UNRWA Photo by Mohamed Hinnawi pic.twitter.com/a0duJ58I85

— UNRWA (@UNRWA) May 18, 2021