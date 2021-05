تركيا ترد على الاتهامات الأمريكية لأردوغان بـ”معاداة السامية”

نددت تركيا، اليوم الأربعاء، باتهامات الولايات المتحدة للرئيس رجب طيب أردوغان بالإدلاء بتصريحات “معادية للسامية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الاتهامات “غير مقبولة”، ودعت الإدارة الأمريكية إلى “السعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين بدلا من توجيه اتهامات لا أساس لها”.

وشددت الوزارة على أنه لا ينبغي استغلال مفهوم “معاداة السامية” لإعفاء إسرائيل من النقد إزاء سياسات التطهير العرقي والديني والثقافي التي تمارسها.

وأكد البيان أن الرئيس أردوغان لم يقصد اليهود في تصريحاته، إنما الحكومة الإسرائيلية التي تواصل العدوان على الأراضي الفلسطينية منذ أيام.

وأضاف أن تركيا أصبحت موطنا للكثير من اليهود الفارين من محاكم التفتيش من عدة قرون، والفارين من محرقة الهولوكوست خلال الحرب العالمية الثانية.

Press Release Regarding the Statement of the U.S. Department of State Against H.E. President Erdoğan https://t.co/CE959EAmdF pic.twitter.com/hk1oDWNkZa

كما أدان فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في تركيا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مؤكدا أن محاولة ربط أردوغان بمعاداة السامية مؤشر واضح على “سيكولوجية الذنب”.

وكتب ألطون على تويتر أن الذين “لا يمتلكون الشجاعة لإدانة قتل الأطفال ليس لديهم موقف أخلاقي يمكنهم من إعطاء الدروس للآخرين”.

وأضاف أن اتهام أردوغان “بمعاداة السامية محاولة جبانة للتستر على جرائم إسرائيل ضد الإنسانية”.

وأوضح المسؤول التركي أن الدعم الأمريكي لإسرائيل المتواصل ومنعها مجلس الأمن الدولي من اتخاذ أي قرار مهم، هو مثال على مشاركة الإدارة الأمريكية لإسرائيل في زيادة الاحتلال ونظام الفصل العنصري.

وأكد أن أردوغان عارض “اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين كما عارض دائما معاداة السامية والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب”.

The current U.S. administration’s silence, complicity, and even encouragement of Israeli actions under the guise of “self-defence” is simply indefensible. Trying to tie our leader Erdogan to anti-Semitism is a clear symptom of guilt consience.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 19, 2021