كورونا.. دراسة تكشف مدى فعالية لقاحي فايزر ومودرنا ضد متحورتين هنديتين

توقع بحث جديد أجراه علماء أمريكان، أن يظل لقاحا فايزر ومودرنا ضد فيروس كورونا فعالين جدًا ضد نسختين متحورتين من فيروس كورونا تم عزلهما لأول مرة في الهند.

أجرت الدراسة على خلايا في المختبر كلية غروسمان للطب ومركز لانغون بجامعة نيويورك وتعتبر نتائجها أولية لأنها لم تُنشر بعد في مجلة خضعت للمراجعة من جانب علماء آخرين.

وقال كبير الباحثين ناثانيال لانداو لوكالة الأنباء الفرنسية أمس الإثنين إنهم وجدوا أن الأجسام المضادة للقاح أضعف قليلًا ضد المتحورتين، لكن ليس لدرجة يمكن أن تجعلنا نعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير على القدرة الوقائية للقاحين”.

"What we found is that the vaccine's antibodies are a little bit weaker against the variants, but not enough that we think it would have much of an effect on the protective ability of the vaccines," senior author Nathaniel "Ned" Landau told AFP on Monday. https://t.co/ISL85uGCaP

