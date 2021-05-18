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لحظة إصابة برج في مدينة أسدود بصاروخ أطلق من غزة (فيديو)

أظهرت المقاطع المصورة الطوابق العليا في البرج بعد إصابتها بالصاروخ وتصاعد الدخان منها (مواقع التواصل)
أظهرت المقاطع المصورة الطوابق العليا في البرج بعد إصابتها بالصاروخ وتصاعد الدخان منها (مواقع التواصل)
18/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202111:50 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقاطع مصورة للحظة إصابة إحدى الأبراج السكنية في مدينة أسدود الإسرائيلية بأحد صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة.

وأظهرت المقاطع المصورة الطوابق العليا في البرج بعد إصابتها بالصاروخ وتصاعد الدخان منها.

ياتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل إثنين وإصابة 14 آخرين، وذلك جراء سقوط صواريخ المقاومة على مدينة أشكول.

وخلف هذا القصف حالة من الذعر وسط المستوطنين الإسرائيليين، فيما هرعت سيارات الأسعاف لنقل لجرحى والمصابين إلى المستشفيات.

ورغم تأكيدات الساسة الإسرائيليين على فاعلية القبة الحقيقة وقدرتها على ردع سلاح المقاومة، فإن الواقع على الأرض أكد أن صواريخ المقاومة في غزة أفشلت منظومة القبة الحديدية التي تغنت قوات الاحتلال الإسرائيلي بها، باعتبارها درعا لحماية المستوطنين والمنشآت الحيوية الإسرائيلية من صواريخ المقاومة.

 

كما أن خسائرإسرائيل تقدربعشرات آلاف الدولارات لكل صاروخ تستخدمه لاعتراض قذائف يطلقها فلسطينيون لا تتجاوز تكلفة صناعتها محليا مئات الدولارات فقط. 

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي أطلقتا 3100 صاروخ خلال 7 أيام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقبيل ساعات من ذلك قال وزير الدفاع بيني غانتس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي سجلت أكثر من 1000 حالة اعتراض منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة مساء 10 من مايو/أيار الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 4 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما تدور مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة. ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا، منذ 7 من مايو/ أيار الجاري، إلى 26 شهيدا ونحو 4 آلاف جريح، بالإضافة إلى 217 شهيدا في قطاع غزة.

بالمقابل أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط 11 قتيلا جراء الهجمات الصاروخية من غزة منذ بداية التصعيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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