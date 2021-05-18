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“القسام “و”سرايا القدس” تبثان مشاهد لقصف مواقع إسرائيلية في غلاف غزة (فيديو)

رجال إطفاء إسرائيليون يحتمون عند سماع صفارات الإنذار بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة بالقرب من كريات جات (رويترز)
رجال إطفاء إسرائيليون يحتمون عند سماع صفارات الإنذار بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة بالقرب من كريات جات (رويترز)
18/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202110:04 PM (مكة المكرمة)

بثت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، شريطا مصورا تضمن مشاهد لعملية قصف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة.

وأظهر الشريط الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بسرايا القدس عددا من الناشطين الميدانيين وهم يقومون بتعبئة سلاح الهاون بالقاذفات وتصويبه نحو الداخل الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس في بيان لها إن هذه المشاهد من العمليات العسكرية النوعية تندرج ضمن “عملية حمم الهاون التي دكت بها السرايا المواقع والحشود العسكرية على طول قطاع غزة ردا على العدوان المستمرعلى المسجد الأقصى وقطاع غزة ضمن معركة سيف القدس”.

من جهتها بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لما قالت إنها ضربة صاروخية وجهتها لمجمع مفتاحيم بأشكول وأوقعت قتلى وإصابات.

وأوضحت الكتائب أن هذه الضربة الصاروخية خلفت قتيلين وأصابت 20 آخرين بعدما طالت صواريخ القسام المجمع السكني الذي يبعد بنحو 10 كيلومترات عن السلك العازل.

يذكر أن عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة  ارتفع منذ 10 من مايو/أيار الجاري إلى 215 شهيدا، بينهم 62 طفلا و36 وامرأة، إضافة إلى 1442 جريح، بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية ومن ضمنها القدس المحتلة 25 شهيدا ومئات الجرحى منذ 7 من مايو/أيار، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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