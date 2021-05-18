“القسام “و”سرايا القدس” تبثان مشاهد لقصف مواقع إسرائيلية في غلاف غزة (فيديو)

شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الجمعة/ السبت، سلسلة غارات عنيفة على أهداف شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.
بثت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، شريطا مصورا تضمن مشاهد لعملية قصف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة.
وأظهر الشريط الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بسرايا القدس عددا من الناشطين الميدانيين وهم يقومون بتعبئة سلاح الهاون بالقاذفات وتصويبه نحو الداخل الإسرائيلي.
#سرايا_القدس تبث مشاهد لعملية قصف مواقع إسرائيلية في غلاف #غزة #غزة_تحت_القصف #إضراب_شامل #إضراب_فلسطين #إضراب_الكرامة #GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #Free_Palestine pic.twitter.com/YG7A1TP7nL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2021
وقالت سرايا القدس في بيان لها إن هذه المشاهد من العمليات العسكرية النوعية تندرج ضمن “عملية حمم الهاون التي دكت بها السرايا المواقع والحشود العسكرية على طول قطاع غزة ردا على العدوان المستمرعلى المسجد الأقصى وقطاع غزة ضمن معركة سيف القدس”.
من جهتها بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لما قالت إنها ضربة صاروخية وجهتها لمجمع مفتاحيم بأشكول وأوقعت قتلى وإصابات.
وأوضحت الكتائب أن هذه الضربة الصاروخية خلفت قتيلين وأصابت 20 آخرين بعدما طالت صواريخ القسام المجمع السكني الذي يبعد بنحو 10 كيلومترات عن السلك العازل.
#القسام تنشر فيديو قصف أدى لقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 20 يصواريخ Q20.#فلسطين #الضفة #غزة #القدس #الأقصى pic.twitter.com/hvkOUmOsQj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2021
يذكر أن عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفع منذ 10 من مايو/أيار الجاري إلى 215 شهيدا، بينهم 62 طفلا و36 وامرأة، إضافة إلى 1442 جريح، بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية ومن ضمنها القدس المحتلة 25 شهيدا ومئات الجرحى منذ 7 من مايو/أيار، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.
تصوير جوي لقصف #أشكول الذي تسبب في قتل اثنين وإصابة 12 آخرين من الجنود الإسرائيليين#غزة_تحت_القصف #إضراب_شامل #إضراب_فلسطين #إضراب_الكرامة #GazaUnderAttack #PalestineUnderAttack #Free_Palestine pic.twitter.com/Gz8mbFj8oA
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2021