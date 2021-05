رغم رفض واشنطن لثالث مرة بيانا بشأن غزة.. مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة رابعة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، حول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، هي الرابعة خلال نحو 10 أيام.

ورفضت الولايات المتحدة يوم أمس الإثنين وللمرة الثالثة في سبعة أيام، أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بيانا حول التصعيد في الأراضي الفلسطينية يدعو إلى “وقف أعمال العنف” ما دفع إلى دعوة لعقد جلسة جديدة مغلقة الثلاثاء.

وقالت بعثة النرويج بالمجلس عبر حسابها الرسمي في تويتر “ستثير كل من تونس والصين والنرويج مرة أخرى أزمة الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الأمن الثلاثاء”.

وأوضحت البعثة في بيانها “يستمر الوضع على الأرض في التدهور، ويستمر قتل وجرح المدنيين الأبرياء، نكرر: أوقفوا النار، أوقفوا الأعمال العدائية الآن”.

