الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة وأراضي الـ 48 ودعوات للنفير العام (فيديو)

عم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ 48 المسماة بالخط الأخضر، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف ووسائل النقل العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، أمس الإثنين بعد اجتماعها في رام الله، إلى الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم الثلاثاء.

وطالبت قيادة القوى الوطنية والاسلامية -وهي هيئة تنسيق عليا تضم ممثلين عن كافة الفصائل- أبناء شعب فلسطين بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقًا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرًا، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

كذلك دعت لجنة المتابعة العربية العليا في أراضي الـ48، إلى إضراب شامل في المدن والبلدات الفلسطينية، ردًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ولاقت الدعوة قبولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى نشطاء ومغردون أن توحيد الصف أمام الاحتلال هي أولى خطوات الانتصار، مشيرين إلى الإضراب العام الذي خاضه الشعب الفلسطيني عام 1936، والذي استمر لـ 6 أشهر كاملة.

وأمس أعلن كل من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، واللجنة العليا لقطاع النقل العام، ونقابة المحامين الفلسطينيين، وحركة فتح وأسراها في سجن عسقلان، الإضراب العام والشامل اليوم الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية خاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

ودعت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية في البلاد، إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل، كما أعلنت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب عن دعمها للإضراب.

وعم الإضراب الشامل جميع المدن والقرى في منطقة المثلث داخل أراضي 1948، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما شمل الإضراب المدارس وجميع المرافق العامة والمؤسسات، ولوحظ امتناع قطاعات واسعة من المستخدمين والموظفين الذهاب إلى أماكن العمل في سوق العمل الإسرائيلي.

ويقصد بمنطقة المثلث تلك الأجزاء من المثلث الجغرافي الفلسطيني الكبير والذي يشمل مدن نابلس وطولكرم وجنين شمال الضفة الغربية والتي بقيت تحت سيطرة إسرائيل بعد النكبة.

وتواجد العديد من أعضاء اللجان الشعبية وناشطون في الحركات الشبابية، عند مداخل البلدات العربية منذ ساعات الصباح الباكر، ورفعوا لافتات تدعو إلى الإضراب والالتزام به.

وتستعد مختلف الفعاليات واللجان الشعبية والحراكات الشبابية في منطقة المثلث إلى إقامة فعاليات وطنية في مختلف البلدات العربية في المثلث، من مسيرات ورسم جداريات وفعاليات للأطفال للتوعية بشأن القضية الفلسطينية والتثقيف الوطني.

وفي بيت لحم، أفادت (وفا) بأن المحال التجارية والمؤسسات والمدارس والجامعات أغلقت أبوابها، وخلت الشوارع من المركبات والمارة، في الوقت الذي دعت فيه قوى وفعاليات ومؤسسات محافظة بيت لحم للنفير والتواجد في نقاط التماس والمشاركة في مسيرة الغضب الجماهيري التي ستنطلق من منطقة باب الزقاق الساعة الواحدة ظهرا، وصولا الى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، على ان يكون العلم الفلسطيني الوحيد المرفوع في الفعالية.

وفي الخليل، عم الإضراب الشامل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، وسط دعوات بالمشاركة في مسيرة تنطلق عقب صلاة الظهر من جامع الحسين، وذلك إسنادًا لفلسطيني القدس وغزة، ورفضًا لتهجير اهالي الشيخ جراح.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرات مساء اليوم في معظم بلدات محافظة الخليل، تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة ودعما للقدس بما فيها الشيخ جراح.

يأتي ذلك بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد الإجراءات الأمنية في كافة المناطق تحسبا لوقوع مواجهات على نقاط التماس في الضفة الغربية وداخل أراضي الـ 48.