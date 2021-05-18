البث الحي
الأخبار

الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية شردت أكثر من 52 ألف فلسطيني في غزة

عائلات فلسطينية دمرت منازلها بسبب القصف الإسرائيلي يجلسون في فصل دراسي بمدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة (رويترز)
عائلات فلسطينية دمرت منازلها بسبب القصف الإسرائيلي يجلسون في فصل دراسي بمدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة (رويترز)
18/5/2021-|آخر تحديث: 18/5/202107:38 PM (مكة المكرمة)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الثلاثاء، إن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 52 ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 450 مبنى في قطاع غزة.

وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم أوتشا للصحفيين، إن نحو 47 ألفا من النازحين لجأوا إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وأضاف أن 132 بناية دمرت كما تعرض 316 مبنى لأضرار بالغة منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية.

ورحبت أوتشا بفتح الاحتلال الإسرائيلي معبرا حدوديا أمام الإمدادات الإنسانية لكنها دعت أيضا إلى فتح معبر آخر.

وقال لاركيه إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يقدمون الطعام ومساعدات أخرى للعائلات النازحة عندما يسمح الوضع الأمني.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن هناك نقصا حادا في الإمدادات الطبية وخطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه وانتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تكدس النازحين في المدارس.

الاحتلال بدأ حربا واسعة على غزة تخللتها قصف أبراج وتدمير منازل سكنية فوق رؤوس ساكنيها (رويترز)

“جرائم حرب”

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان منفصل إن الهجمات الجوية الإسرائيلية على المباني السكنية في غزة قد تكون بمثابة جرائم حرب.

وأضافت أن “القوات الإسرائيلية أبدت استخفافا مروعا بحياة المدنيين الفلسطينيين من خلال شن عدد من الغارات الجوية التي استهدفت مباني سكنية وأدت في بعض الحالات إلى قتل أسر بأكملها بما في ذلك الأطفال – وتسببت في تدمير متعمد للممتلكات المدنية في هجمات قد تصل إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.

وقالت منظمة العفو، التي حثت الجانبين الأسبوع الماضي على عدم خرق القانون الإنساني، إنها وثقت أربع هجمات دامية شنها الاحتلال الإسرائيلي على منازل سكنية دون تحذير مسبق ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري إلى 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 وامرأة، إضافة إلى 1442 جريح، بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية ومن ضمنها القدس المحتلة 25 شهيدا ومئات الجرحى منذ 7 مايو/أيار، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

واشنطن بوست: الحرب أضرت بإسرائيل ونتنياهو فشل في النيل من قادة المقاومة وتدمير الصواريخ

آثار قصف صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب (رويترز)

إضراب من البحر إلى النهر.. اتساع رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في الضفة وارتفاع عدد الشهداء (فيديو)

رقعة المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي اتسعت في الضفة الغربية (رويترز)

“أرجو ألا نكتفي بالبكاء”.. الفنان المصري محمود حميدة يتضامن مع فلسطين ضد الاحتلال (فيديو)

الفنان المصري، محمود حميدة (مواقع التواصل)

السيسي يعلن تقديم مصر 500 مليون دولار لجهود إعادة إعمار غزة

الاحتلال بدأ حربا واسعة على قطاع غزة تخللتها قصف أبراج وتدمير منازل سكنية فوق رؤوس ساكنيها (رويترز)
الأكثر قراءة

لحظات عصيبة.. سقوط صاروخ بالقرب من مراسلة الجزيرة مباشر في غزة (فيديو)

سقوط صاروخ بالقرب من مراسلة الجزيرة مباشر في غزة
مقالات

مالا تعرفه عن خط أنابيب “كاتسا” السري الذي دمرته المقاومة؟

بعد تكذيب رسمي لنتنياهو.. منصات التواصل تحتفي بنفي البوسنة دعمها لإسرائيل (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي)

بين تأكيد ونفي.. نتنياهو طلب من واشنطن مهلة لإنهاء العدوان على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف منازل المدنيين في غزة (غيتي)