إطلاق 6 قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل.. والأخيرة ترد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ست قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل، مساء الاثنين، لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية.

وأضاف الجيش أن المدفعية ردت بإطلاق قذائف باتجاه مصدر إطلاق القذائف بلبنان. وذكر مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز أن قذائف إسرائيلية سقطت في الأراضي اللبنانية. ولم ترد بعد تقارير عن إصابات أو أضرار.

وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن تعليمات صدرت بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة الحدودية جنوب لبنان.

جنود لبنانيون يقفون في قرية مارون الراس قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان (رويترز)

وذكرت قناة كان العبرية (رسمية) أن السكان الإسرائيليين قرب الحدود سمعوا دوي انفجارات.

والخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل.

ونفت جماعة حزب الله اللبنانية، وقوفها خلف إطلاق هذه الصواريخ باتجاه إسرائيل التي تحتل أراضٍ لبنانية.

ويتزامن إطلاق القذائف من لبنان على إسرائيل مع عدوان عسكري إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري.

وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية، منذ 7 مايو/ أيار الجاري، 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة، ينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.