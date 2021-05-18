إضراب من البحر إلى النهر.. اتساع رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في الضفة وارتفاع عدد الشهداء (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب 151 آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مما يرفع عدد الضحايا إلى 25 شهيدا ومئات المصابين، منذ 7 مايو/أيار الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن مواطنا استشهد بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على مدخل مدينتي رام الله والبيرة.

وأوضحت أن الشهيد وصل مجمع فلسطيني الطبي بحالة خطيرة؛ بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنها تعاملت، اليوم، مع 151 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عديدة بالضفة الغربية.

وأوضحت أن الإصابات موزعة كالتالي: 17 بالرصاص الحي، و22 بالرصاص المطاطي، و104 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابات نتيجة اعتداء بالضرب وحروق وسقوط خلال المواجهات.

اتساع رقعة المواجهات

واتسعت رقعة المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، الثلاثاء، لتشمل نحو 20 نقطة مواجهة.

وانطلقت مسيرات سلمية من مختلف مدن الضفة الغربية شارك فيها آلاف الفلسطينيين تجاه نقاط التماس مع جيش الاحتلال عقب وقفات احتجاجية شهدتها مراكز المدن وذلك رفضا للعدوان الإسرائيلي وتصعيده العسكري في الأراضي المحتلة.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، في تفريق هذه المسيرات.

وفي شمالي الضفة، تركزت المواجهات عند حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس، وغرب مدينة طولكرم، وفي مدن جنين وقلقيلية وسلفيت، وأخرى توزعت على قرى وبلدات بيتا وتل وأوصرين وكفر قدوم وقراوة بني حسان.

وكانت أعنف المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، عند حاجز بيت إيل العسكري الإسرائيلي شمالي رام الله، حيث انطلق آلاف الفلسطينيين من وسط المدينة تجاه الحاجز.

كما شهدت قرى وبلدات محافظة رام الله (وسط)، مواجهات تركزت في بلدات النبي صالح وبدرس وسنجل وترمسعيا ونعلين.

ومن المناطق التي شهدت مواجهات مع جيش ا لاحتلال، قرى شمال غرب القدس، أبرزها مواجهات في قرية بيت سيرا.

واندلعت مواجهات أخرى على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا شرقي الضفة. وجنوبي الضفة الغربية، وقعت أبرز المواجهات في مدينتي بيت لحم والخليل.

إضراب شامل

وعم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، مدن الضفة الغربية والبلدات العربية في إسرائيل؛ تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى.

ومنذ الصباح التزمت المحلات التجارية في الضفة بإغلاق أبوابها وتوقفت إلى حد كبير حركة السيارات ولم تفتح المؤسسات الأهلية والبنوك والجامعات أبوابها.

وأفاد شهود عيان أن ذلك جاء استجابة لدعوات أطر حزبية ونقابية فلسطينية، لاعتبار اليوم يوم غضب ضد الاحتلال؛ بسبب تصعيده المتواصل في الأراضي المحتلة.

الأراضي الفلسطينية المحتلة تشتعل .. الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على #غزة والمقاومة ترد بالصواريخ https://t.co/L4XRhGrxiA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2021

وقال فهمي شاهين، منسق القوى الوطنية والإسلامية بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية إن “الإضراب تعبير عن الغضب الشعبي الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من عدوان همجي متواصل على يد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتجاه الموقف الدولي إزاء إسرائيل وعدوانها على شعبنا في القدس وحي الشيخ جراح وغزة”.

وأوضح أن أهمية هذا الإضراب تكمن في “شموله لأبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده فلسطين التاريخية (الضفة وغزة وأراضي 48)”.

وعن الخطوة التالية بعد الإضراب، قال شاهين: “ستعمل القوى والفصائل على تعزيز وحدتها ومواصلة كل أشكال النضال الممكنة، نحن معنيون باستمرار الانتفاضة وتطويرها”.

وطالب القيادة الفلسطينية بأن “ترتقي بنهجها وفعلها لمستوى انتفاضة الشعب الفلسطيني ونضاله، وأن توقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل)، وتسحب الاعتراف بدولة الاحتلال حتى يتحقق الانسجام بين القيادة والشعب”.

واستجابة لدعوة من القوى والفصائل الفلسطينية، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة إضرابا شاملا، يتخلله في الضفة الغربية مسيرات شعبية ومواجهات مع قوات الاحتلال في نقاط التماس.

ومساء الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري إلى 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة ، إضافة إلى 1442 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.